محمد حمد البادي: تمكين لجيل متميز

أبوظبي (وام)

أكد المستشار محمد حمد البادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أن التعيينات القيادية الجديدة التي أجراها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، من شأنها الإسهام في تعزيز نهضة الإمارات وتقدمها ودفع مسيرتها نحو آفاق واسعة. وقال البادي، في تصريح له: «إن قرارات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بتعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس الدولة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائبين لحاكم أبوظبي، وتعيين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، قرارات مباركة تصب في صالح تعزيز نهج الريادة الذي أرسى دعائمه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لما تحمله من تمكين لجيل متميز يواصل مسيرة الخير بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الل»ه. وهنأ البادي دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً بتولي هذه الكوكبة مسؤولياتها، الأمر الذي من شأنه أن يعزز مسيرة التنمية والرفاه في الدولة، وتمنى لسموهم التوفيق والسداد.