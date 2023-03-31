حمد المحياس: تعيينات قيادية تعزز مسيرة التميز والنجاح

أبوظبي (الاتحاد)

أكد حمد عبدالله المحياس، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان، أن قرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تجسد الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة، وتعزز مسيرة الوطن للمضي قدماً نحو رفعته ونهضته.

وأضاف المحياس: «نهنئ دولة الإمارات حكومة وشعباً على الثقة الغالية التي أولاها صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، لسمو الشيوخ، معاهدين قيادتنا الرشيدة على مواصلة العمل لدعم مسيرة التميز في المنظومة الصحية على مستوى الدولة، وتسخير الجهود لترسيخ مكانتها في مصاف الريادة، وصولاً نحو تحقيق مئوية الإمارات 2071».