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سالم بن ركاض: حقبة عطاء جديدة

سالم بن ركاض: حقبة عطاء جديدة
1 ابريل 2023 03:00

العين (الاتحاد)

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اعتبر الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري، عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان، أن القرارات والمراسيم التي صدرت من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تشكل ركيزة رئيسة في مسيرة القيادة الرشيدة للوطن، وتسهم في إرساء دعائم قوية لمرحلة مستقبلية وحقبة جديدة من العطاء في خدمة الوطن.
وتقدّم بن ركاض بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بمناسبة تعيينه نائباً لصاحب السمو رئيس الدولة، وإلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، بمناسبة تعيين سموهما نائبين لحاكم أبوظبي. كما تقدّم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة تعيينه ولياً للعهد في إمارة أبوظبي. 
ولفت إلى أن أصحاب السمو الشيوخ يملكون الخبرة الحكيمة والسيرة المشرقة لتحقيق المزيد من المنجزات والمكتسبات الوطنية لخدمة مصالح الوطن والمواطنين.

سالم بن ركاض
الإمارات
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