السبت 1 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«أمازون» تطلق «برنامج الإفطار المتنقل»

«أمازون» تطلق «برنامج الإفطار المتنقل»
1 ابريل 2023 03:01

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
«الجودو» يختتم مشاركته في «أنطاليا جراند سلام»
محمد بن سلمان يهنئ هاتفياً القيادات الجديدة في الدولة

أعلنت أمازون، أمس، إطلاق برنامج «الإفطار المتنقل» للتبرع بوجبات الإفطار وتجهيزها وتوصيلها لآلاف العائلات المحتاجة من خلال شبكتها الممتدة في أنحاء الدولة، بالتعاون مع بنك الإمارات للطعام.
وقالت منال عبيد بن يعروف، رئيس لجنة تسيير أعمال بنك الإمارات للطعام، إن شهر رمضان المبارك يوفر فرصة مثالية لتعزيز روح العطاء والتراحم ومساعدة الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، ومن خلال علاقات الشراكة التي نعقدها مع شركات القطاع الخاص مثل أمازون نواصل تعزيز ثقافة مشاركة الطعام وتغيير السلوك الاستهلاكي لدى الأفراد للحد من ظاهرة هدر الطعام.
وأضافت ابن يعروف أن برنامج «الإفطار المتنقل» يعد طريقة رائعة لتوصيل وجبات الطعام مباشرة إلى آلاف العائلات المحتاجة، وسيساعدنا هذا البرنامج في الوصول إلى مزيد من العائلات من خلال الاستفادة من إمكانيات أمازون التقنية والموظفين الأكفاء وشبكة خدمات التوصيل المتطورة التي تغطي جميع مناطق الدولة.
من جانبه، ذكر براشانت ساران، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى أمازون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن شهر رمضان فترة مميزة للغاية بالنسبة لنا في أمازون، إذ نستثمر كل عام في البرامج التي تحفز على الإنتاجية والإبداع، ونوفر العديد من الفرص للموظفين للمساهمة الإيجابية والعطاء للمجتمع مع استمرارنا في تقديم أفضل الخدمات للعملاء خلال الشهر الفضيل الذي يشهد ارتفاعاً كبيراً في الطلبات.
وأكد ساران أهمية إطلاق برنامج «الإفطار المتنقل» الذي تستخدم أمازون من خلاله خدماتها اللوجستية، وشبكة التوصيل المتقدمة مع مساهمة فرق العمل في الشركة لتوصيل آلاف الوجبات للعائلات المحتاجة.
ويعد برنامج «الإفطار المتنقل» جزءاً من ركيزة المشاركة المجتمعية العالمية في أمازون المعروفة باسم «تلبية الاحتياجات الضرورية Right Now Need».

أمازون
الإفطار
الإمارات
وجبة الإفطار
بنك الإمارات للطعام
رمضان
شهر رمضان
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
الهند تتوقع موجات من الطقس الحار في الصيف
عربي ودولي
الهند تتوقع موجات من الطقس الحار في الصيف
اليوم 14:16
«الجودو» يختتم مشاركته في «أنطاليا جراند سلام»
الرياضي
«الجودو» يختتم مشاركته في «أنطاليا جراند سلام»
اليوم 14:05
بالعربي يخسر الرهان مرتين في ضربات الجزاء
الرياضي
بالعربي يخسر الرهان مرتين في ضربات الجزاء
اليوم 13:53
وزير خارجية سوريا يصل إلى القاهرة
عربي ودولي
وزير خارجية سوريا يصل إلى القاهرة
اليوم 13:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©