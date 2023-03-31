«أمازون» تطلق «برنامج الإفطار المتنقل»

دبي (وام)

أعلنت أمازون، أمس، إطلاق برنامج «الإفطار المتنقل» للتبرع بوجبات الإفطار وتجهيزها وتوصيلها لآلاف العائلات المحتاجة من خلال شبكتها الممتدة في أنحاء الدولة، بالتعاون مع بنك الإمارات للطعام.

وقالت منال عبيد بن يعروف، رئيس لجنة تسيير أعمال بنك الإمارات للطعام، إن شهر رمضان المبارك يوفر فرصة مثالية لتعزيز روح العطاء والتراحم ومساعدة الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، ومن خلال علاقات الشراكة التي نعقدها مع شركات القطاع الخاص مثل أمازون نواصل تعزيز ثقافة مشاركة الطعام وتغيير السلوك الاستهلاكي لدى الأفراد للحد من ظاهرة هدر الطعام.

وأضافت ابن يعروف أن برنامج «الإفطار المتنقل» يعد طريقة رائعة لتوصيل وجبات الطعام مباشرة إلى آلاف العائلات المحتاجة، وسيساعدنا هذا البرنامج في الوصول إلى مزيد من العائلات من خلال الاستفادة من إمكانيات أمازون التقنية والموظفين الأكفاء وشبكة خدمات التوصيل المتطورة التي تغطي جميع مناطق الدولة.

من جانبه، ذكر براشانت ساران، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى أمازون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن شهر رمضان فترة مميزة للغاية بالنسبة لنا في أمازون، إذ نستثمر كل عام في البرامج التي تحفز على الإنتاجية والإبداع، ونوفر العديد من الفرص للموظفين للمساهمة الإيجابية والعطاء للمجتمع مع استمرارنا في تقديم أفضل الخدمات للعملاء خلال الشهر الفضيل الذي يشهد ارتفاعاً كبيراً في الطلبات.

وأكد ساران أهمية إطلاق برنامج «الإفطار المتنقل» الذي تستخدم أمازون من خلاله خدماتها اللوجستية، وشبكة التوصيل المتقدمة مع مساهمة فرق العمل في الشركة لتوصيل آلاف الوجبات للعائلات المحتاجة.

ويعد برنامج «الإفطار المتنقل» جزءاً من ركيزة المشاركة المجتمعية العالمية في أمازون المعروفة باسم «تلبية الاحتياجات الضرورية Right Now Need».