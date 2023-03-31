«الوطني» يوجه 9 أسئلة للحكومة

أبوظبي (الاتحاد)

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته التاسعة من دور انعقاده العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر، مساء يوم الأربعاء المقبل، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، ويوجه تسعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.

ووفق جدول أعمال الجلسة التي ستعقد في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، سيوجه أعضاء المجلس أربعة أسئلة إلى معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، حيث سيوجه الدكتور عدنان حمد الحمادي سؤالاً حول «حماية أمن البيانات للمستهلك»، وستوجه شذى سعيد النقبي سؤالاً حول «حماية المستثمرين المواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلي الإماراتي»، وستوجه ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس سؤالاً حول «الفروقات وغلاء الأسعار»، فيما سيوجه عبيد خلفان السلامي سؤالًا حول «رفع أسعار منتجات البيض والدواجن بنسبة 13%».

كما سيوجه أعضاء المجلس سؤالين إلى معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، حيث سيوجه حميد علي العبار الشامسي سؤالًا حول «تركات المتوفين»، وستوجه ناعمة عبدالرحمن المنصوري سؤالًا حول «إجراءات طلب صرف بعض أموال القصر».

وسيوجه الأعضاء ثلاثة أسئلة إلى معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، حيث سيوجه أحمد عبدالله الشحي سؤالين حول «تحصيل رسوم عن قوارب الصيادين» و «دعم المحروقات للصيادين»، وسيوجه سعيد راشد العابدي سؤالاً حول «الزيادة المبالغ فيها لأسعار الأعلاف».

تعاون

يناقش المجلس الوطني الاتحادي خلال الجلسة، لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في شأن توصيات موضوع «تنظيم العمل التطوعي»، وتقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في شأن توصيات موضوع «سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم وتطوير القطاع الرياضي بالدولة»، اللذين تم مناقشتهما في جلسات المجلس السابقة.