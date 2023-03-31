«الخدمات الصحية» تختتم فعاليات شهر القراءة

دبي (الاتحاد)

اختتمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، فعاليات شهر القراءة 2023 بالتزامن مع احتفاء دولة الإمارات بشهر القراءة 2021، الذي يقام في شهر مارس من كل عام، بحفل نظمته في مركز التدريب والتطوير التابع للمؤسسة، وذلك لتكريم الفائزين في الفعاليات التي تم تنفيذها بهدف ترسيخ وتعزيز ثقافة القراءة بين موظفيها وأسرهم.

حيث تخلل الحفل الختامي تكريم المشاركين في إنجاح شهر القراءة، وتكريم أفضل المشاركين في إنجاح برامج التعلم الإلكتروني وإدارة المعرفة خلال العام الحالي، كما تضمن الحفل وتكريم المشاركين في خبراء للتعليم الإلكتروني، ومشاركة 3 مستشفيات لتقديمها دورات التعلم الإلكتروني، كما شهد الحفل تكريم الأطفال الفائزين من أبناء الموظفين في مسابقة القارئ الصغير، وتكريم نادي مجلة، وعدد من المشاركين في إنجاح فعاليات شهر القراءة.

وشهد شهر القراءة تنظيم مركز التدريب والتطوير بمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، لسلسلة من الفعاليات والمبادرات على المستوى المؤسسي لشهر القراءة مارس 2023، بهدف تشجيع الموظفين على القراءة وتبادل ونشر المعرفة في مختلف المجالات، بما يسهم في بناء مجتمع قارئ متسلح بالعلم والمعرفة قادر على قيادة مسيرة التنمية، حيث تعد القراءة أداة مهمة للحفاظ على الصحة العقلية والذهنية.

وتم خلال الفعاليات إطلاق «مكتبتي الافتراضية في مهاراتي، التي تتيح للموظفين مشاركة مكتبتهم الخاصة، وإضافة المصادر الإلكترونية المختلفة التي يرغبون بمشاركتها مع الجميع أو مجموعة أشخاص محددين، إلى جانب إطلاق فعالية «شذرات قرائية» الذي نظمه مجلس شباب المؤسسة بالتعاون مع إدارة التمريض من خلال تنظيم معرض الكتاب الأول في المؤسسة، بالإضافة لإطلاقهما استبياناً تحت عنوان «بلغة الضاد نقرأ ونرتقي»، للاطلاع على اهتمامات موظفي مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في مجال القراءة، والعمل على تبنيها وبناء مبادرات لجميع المهتمين بهذا الشأن، كما تضمنت فعاليات الشهر زيارة مكتبة محمد بن راشد.