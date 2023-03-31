تعاون بين «خليفة الإنسانية» و«الوطني للمسؤولية المجتمعية» لدعم الأسر المواطنة

أبوظبي (وام)

وقعت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، مذكرة تعاون مع الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية لحث الشركات للمساهمة في المبادرة الرمضانية لعام 2023 التي تهدف إلى توفير وجبات للمتعففين حيث سيتم تحضير وتقديم الوجبات بالتعاون مع «الأسر المواطنة» والشركات الإماراتية الناشئة طوال شهر رمضان المبارك.

وقال محمد حاجي الخوري المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية إن هذا التعاون بين مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية والصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية سيصب في مصلحة مبادرة «الأسر المواطنة» حيث نسعى جميعاً إلى إبراز وتمكين ريادة الأعمال بين «الأسر المواطنة» ومساعدتهم على تأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة مستدامة.

وأضاف أن هذا التعاون المشترك من خلال هذه المبادرة الرمضانية لدعم الأسر المواطنة في رمضان 2023 سيعزز نجاحات تلك الأسر لكي نصل بمبادرة «الأسر المواطنة» إلى المكان الذي نصبو إليه جميعاً.

من جانبها قالت نهى الهرمودي، مدير الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات، إن هذه المبادرة تمهد الطريق للأسر الإماراتية المنتجة والشركات الإماراتية الناشئة لتعزيز ريادة الأعمال من خلال تقديم الوجبات الرمضانية للمتعففين وإن الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية فخور بالعمل مع المؤسسات الرائدة في الدولة لتوحيد الجهود وتعزيز القيم الرمضانية.

يمكن للمؤسسات المساهمة نقدياً وذلك بهدف شراء الوجبات، أو المساهمات العينية فيما يتعلق بشراء المواد الغذائية. كما أن جميع المساهمات ستذهب مباشرة إلى مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وستتلقى الشركات المشاركة أيضًا خطاباً يؤكد سعيها نحو تعزيز قيم المسؤولية المجتمعية في «عام الاستدامة».