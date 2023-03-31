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13 ألف طلب فتوى استقبلها «الإمارات للإفتاء الشرعي»

13 ألف طلب فتوى استقبلها «الإمارات للإفتاء الشرعي»
1 ابريل 2023 03:01

أبوظبي (وام)

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استقبل مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي 13 ألفًا و56 طلب فتوى عبر خدمتي الفتاوى الهاتفية وفتاوى الرسائل النصية القصيرة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان لعام 1444 هجرية. 
وتفصيلًا، كشفت إدارة الخدمات الإفتائية في مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي عن استقبال مركز الاتصال ما يزيد على 11 ألفًا و846 مكالمة ونحو 1210 رسائل نصية لطلب الفتوى من المختصين الشرعيين حول المسائل الفقهية والشرعية المتخصصة في مجال العبادات والمعاملات المالية، والقضايا الأسرية، وفتاوى النساء موضحة أن نسبة الاستجابة المباشرة على الأسئلة الشرعية الواردة عبر خدمة الفتاوى الهاتفية بلغت 96.57%.
وفي هذا السياق، قال الدكتور عمر حبتور الدرعي، مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي: «إن المجلس يحرص على إتاحة الفرصة للجمهور للتواصل مع المختصين الشرعيين طيلة أيام الأسبوع خلال شهر رمضان المبارك لتلبية احتياجاتهم من الفتاوى والرد على تساؤلاتهم الفقهية والشرعية وذلك في إطار حرص المجلس على ضبط الفتاوى الشرعية في دولة الإمارات، وضمن جهوده لتوحيد مرجعيتها وتنظيم شؤونها وآليات إصدارها في الدولة.
وأكد الدرعي أن مجلس الإمارات للإفتاء اتخذ جميع الخطوات الاستباقية والمتوقعة لاستقبال الكم الهائل من الأسئلة الشرعية والفقهية والفتاوى خلال شهر رمضان لعام 1444 هجرية فضلًا عن فتح قنوات التواصل المباشر مع المجتمع على مدار الأسبوع لأول مرة.

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