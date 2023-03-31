«معاً» تطلق حملة لتشجيع المساهمة في دعم الأولويات الاجتماعية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، القناة المعنية في أبوظبي بتلقي المساهمات الاجتماعية عن إطلاق حملتها عطاء أبوظبي، والتي تدعم الأولويات الاجتماعية التي تهم أفراد المجتمع، داعية سكان العاصمة أبوظبي إلى التفاعل معها خلال الشهر الفضيل، والمساهمة في إحداث أثر اجتماعي مستدام. وتعكس هذه الحملة رسالة الهيئة في بناء مجتمع متعاون متماسك نشط، وذلك من خلال ترسيخ قيم العطاء والمساهمة والمشاركة. وتضمن هذه المساهمات، التي تنسجم مع شهر الخير والعطاء، إحداث أثر إيجابي يعود بالفائدة على المجتمع بفئاته المختلفة. ويمكن للمساهمين اختيار البرامج التي تتوافق مع أولوياتهم وقيمهم، حيث تتبع الهيئة الشفافية العالية في توجيه وتخصيص هذه المساهمات، بصفتها القناة الحكومية المعنية في أبوظبي بتلقي مساهمات القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، وتوجيهها لدعم الأولويات الاجتماعية المحددة في الإمارة.

وتستوحي الحملة المتميزة عناصرها وأفكارها من نظام الفلج للري الذي يجسد عبقرية الأجداد وإصرارهم، ويسلط الضوء على ما يمكن تحقيقه من خلال التعاون والتعاضد، فيما تستهدف الحملة جمع المساهمات المالية اللازمة للوقوف على عدد من الأولويات الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والبيئة والقطاع الاجتماعي والبنية التحتية.

وكانت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً قد أطلقت تطبيقًا جديدًا باسم «أبوظبي..معا» للهاتف المحمول والذي يتيح للمساهمين إنجاز وتحقيق مشاركاتهم بيسر وسهولة. وبالإمكان تنزيل التطبيق على كل من أجهزة آبل وأندرويد.

و قال فيصل الحمودي، المدير التنفيذي لقطاع الصندوق الاستثمار الاجتماعي في هيئة «معاً»: «تتيح هيئة المساهمات المجتمعية معاً للمساهمين دعم المشاريع الهادفة إلى إحداث التغيير الإيجابي في حياة الأفراد ما يشكل ضمانة لتحقيق الأثر الاجتماعي المنشود وفقاً للأولويات الاجتماعية المعتمدة.»

وأضاف: «يمكن لأفراد المجتمع في جميع أنحاء إمارة أبوظبي المساهمة في معالجة التحديات الاجتماعية بما ينسجم مع أهداف التنمية الخاصة بالعاصمة أبوظبي، وبالتالي المساهمة في تحقيق رؤيتها المتمثلة في تحقيق تغييرات جذرية قادرة على تعزيز جودة الحياة في الإمارة. ويمكن للمساهمين تحديد المجالات التي تنسجم بالشكل الأمثل مع أهدافهم وقيمهم، ما يفتح المجال أمامهم للمساهمة في تحقيق رؤية أبوظبي على صعيد توفير منظومة اجتماعية شاملة في جميع أنحاء الإمارة، تقوم على مبادئ التعاون.

ويتمكن الأفراد أيضا من المساهمة بوساطة خيار صندوق الاستثمار الاجتماعي، الذي يتيح للهيئة إدارة المساهمات وتوجيهها لدعم البرامج التي تتناول الأولويات الاجتماعية المحددة.

700 ألف شخص

وقد استفاد حوالى700 ألف شخص من أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي من المخصصات المالية لمختلف البرامج والمبادرات الاجتماعية، التي قدّمتها هيئة «معاً» منذ تأسيسها عام 2019 عبر صندوق الاستثمار الاجتماعي، وغيرها من المحاور التي تقود التغيير المجتمعي، ولها أثر إيجابي مستدام وطويل المدى.

أبرز المشاريع والمبادرات

ويمكن تقديم المساهمات المجتمعية عن طريق الموقع الإلكتروني، ومن بين أبرز المشاريع والمبادرات التي تتيح للأفراد تقديم المساهمات:

جودة حياة أصحاب الهمم

يهدف هذا البرنامج إلى دعم البرامج المختلفة التي تعزز جودة حياة أصحاب الهمم وتتيح لهم الفرصة للوصول إلى مرافق رعاية متخصصة، لدمجهم في المجتمع بطريقة فعالة.

الصحة النفسية

برنامج لتثقيف وتطوير الممارسات الصحية، وتحفيز الاستجابة تجاه التجارب السلبية بهدف تعزيز مستوى الصحة النفسية لأفراد المجتمع.

معا لكل يتيم

يساعد هذا البرنامج الأسر الحاضنة على تأمين وتوفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والترفيهية والتعليمية للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية.

برنامج رعاية فئة الأحداث

برنامج يوفر الأنشطة العملية لفئة الأحداث، من خلال إعادة تأهيلهم ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع.

الحدائق المجتمعية

تطبيق مفهوم المشاركة المجتمعية في التنمية الحضرية، وذلك من خلال تنفيذ برنامج مشترك بين هيئة المساهمات المجتمعية - معًا وبلدية أبوظبي، يهدف إلى تطوير الحدائق العامة.

رعاية صحية للجميع

يتيح هذا البرنامج الوصول إلى المعلومات الطبية وخدمات الرعاية الصحية والمعدات الطبية، حيث يهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية من خلال تقديم الاستشارات اللازمة وإتاحة الفرصة للتواصل مع الأطباء المختصين وتأمين الفحوصات الطبية اللازمة.

دعم تعليم الطلاب والمواهب

يدعم هذا البرنامج استمرارية الطلاب والمواهب من المؤسسات التعليمية، وإتاحة الفرصة لهم للحصول على برامج تعليمية تؤهلهم للمستقبل، من خلال تسديد الرسوم الدراسية.

مدارس التسامح

يهدف هذا البرنامج إلى توفير الفرص التعليمية للفئة المستهدفة بعائد محدود وضمان جودة تعليم لا تقل عن المدارس الحكومية الأخرى لضمان الاستغلال الأمثل للمرافق التعليمية في الدولة.

المحافظة على الكوكب

يسهم هذا البرنامج في التقليل من النفايات والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، بما سينعكس إيجابا على تعزيز السياحة البيئية المستدامة داخل الإمارة.

امنحهم ابتسامة جميلة

إجراء جراحة مجانية وآمنة وتصحيحية للأطفال واليافعين من المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة ممن يعانون من حالات الشفة المشقوقة.

كبار المواطنين والمقيمين

يهدف البرنامج إلى دعم العديد من البرامج التي تعزز وتحسن جودة حياة كبار المواطنين والمقيمين، من خلال تعزيز الصحة النفسية والاجتماعية والاقتصادية والمعرفية.

تمكين مجتمعات الصم

يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز وتحسين مهارات التواصل مع ذوي الإعاقة السمعية من خلال تأهيلهم للانضمام إلى سوق العمل.