«طلبات الإمارات» تتيح لمستخدمي منصتها الذكية المساهمة في «وقف المليار وجبة»

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «طلبات الإمارات»، دعمها لحملة «وقف المليار وجبة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في شهر رمضان بشكل مستدام.

وتعد هذه المرة الثانية على التوالي التي تدعم فيها شركة «طلبات» حملات إطعام الطعام الرمضانية، حيث توفر هذا العام لمستخدمي تطبيقها التبرع عبر خطوات بسيطة وسهلة، بقيمة عدد من الوجبات بدءاً من 10 دراهم إلى 50، و100، و300، و500 درهم، لدعم حملة «وقف المليار وجبة»، التي تسعى لمكافحة الجوع وسوء التغذية في العالم.

ثقافة راسخة

وقالت تاتيانا رحّال، المديرة العامة لدى «طلبات الإمارات»: «يسعدنا التعاون مع مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية لدعم حملة «وقف المليار وجبة» المتزامنة مع شهر رمضان الكريم والتي تسلط الضوء على قيم العطاء والكرم التي غرستها قيادتنا الرشيدة في المجتمع، والجهود الحثيثة لتقديم المساعدات الغذائية الأساسية للفئات المحتاجة في جميع أنحاء العالم».

وأضافت تاتيانا: «انطلاقاً من مكانتها الرائدة والتزامها بالمسؤولية المجتمعية، تسعى طلبات لتصبح مصدر إلهام في القطاع من خلال استخدام منصتنا لأسباب نبيلة في مجال الأعمال الخيرية. ونحن ممتنون جداً لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية لإتاحة الفرصة لنا للمشاركة بالتوصل إلى حلول لمعالجة أزمة الأمن الغذائي، والتي تأتي ضمن أولويات جهود المسؤولية المؤسسية للشركة. ويتيح التعاون مع الشركاء الموثوقين من الجمعيات الخيرية ترك أثر إيجابي دائم، ونتطلع لاستمرار هذا التعاون».