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الإمارات

5 ملايين درهم من «JETEX» لـ«وقف المليار وجبة»

5 ملايين درهم من «JETEX» لـ«وقف المليار وجبة»
1 ابريل 2023 03:01

دبي (الاتحاد)

أعلن عادل مارديني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة JETEX، عن مساهمة الشركة بـ5 ملايين درهم خلال خمس سنوات دعماً لحملة «وقف المليار وجبة»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام.
وتأتي مساهمة الشركة في الصندوق الوقفي، في سياق التفاعل الكبير من قبل كبار المساهمين والأفراد والشركات ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، مع حملة «وقف المليار وجبة»، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وتستهدف توفير شبكة أمان غذائي للمجتمعات الأكثر احتياجاً وتنفيذ برامج ومشاريع لمكافحة الجوع ومساندة الفئات الأقل حظاً حول العالم.

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مسؤولية مجتمعية
وقال مارديني «إن الإقبال على المساهمة في حملة (وقف المليار وجبة) يعكس قيم العطاء والتضامن والتكافل الراسخة في مجتمع الإمارات»، مؤكداً أن دعم الشركة للحملة ينطلق من مسؤوليتها المجتمعية والتزامها الراسخ بدعم المبادرات الخيرية والإنسانية.
وأضاف عادل مارديني: «يميز الأعمال الخيرية والإنسانية التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة أنها لا تقتصر على محيطها العربي والإقليمي فحسب، بل تمتد أذرعها الإنسانية لتجوب العالم بأسره، فدولة الإمارات تعتبر العمل الخيري ونشر قيم التسامح والإنسانية أساساً لمسيرة الدولة الحضارية، ونقطة مضيئة في تاريخها وحاضرها». 

مبادرة المليار وجبة
الإمارات
وقف المليار وجبة
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