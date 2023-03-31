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«التحبير للقرآن الكريم» مستمرة في استقبال الطلبات

«التحبير للقرآن الكريم» مستمرة في استقبال الطلبات
1 ابريل 2023 03:01

أبوظبي (وام)

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تتواصل عمليات المشاركة في فئات جوائز التحبير للقرآن الكريم وعلومه في دورتها التاسعة «دورة عام الاستدامة» حيث يستمر التسجيل حتى منتصف شهر رمضان الفضيل. ويتم استقبال المشاركات من خلال الموقع الإلكتروني للجائزة  في فئات الجائزة الثلاث وهي الترتيل المفتوحة لكافة المسلمين من كل أنحاء العالم والخطابة المقتصرة على المسلمين من المواطنين والمقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة، وفئة مسابقة الخريطة الذهنية لقيم الاستدامة من القرآن الكريم التي هي أيضاً مفتوحة لكل الجنسيات من كل أنحاء العالم.
وتدعو اللجنة المنظمة العليا للجائزة لكافة المبدعين ومن أصحاب الأصوات الجميلة في الترتيل ومن لديهم ملكة الخطابة للمشاركة في فئات الجائزة ، كما تتيح جديد الجائزة وهي مسابقة الخريطة الذهنية إلى التفكر في معاني القرآن الكريم والبحث في علومه في موضوع الاستدامة وحماية الإنسان والبيئة لتشكيل الخريطة الذهنية من خلال رسم باليد أو عبر تطبيقات الحاسوب المختلفة.

التحبير للقرآن الكريم
الإمارات
جائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه
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