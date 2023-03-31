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الإمارات

علي بن تميم: تعزيز ريادة الإمارات

علي بن تميم
1 ابريل 2023 03:00

أبوظبي (الاتحاد)

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قال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، إن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تمضي قُدماً في مسيرتها التنموية الشاملة بالمجالات كافة، مستندة إلى رؤية قيادتها الحكيمة التي عززت ريادة الإمارات في جميع المحافل، ورسمت طريقاً واضحاً نحو تحقيق طموحاتها المستقبلية، وتحقيق رفاهية وسعادة شعبها.
وأضاف: «إن قرارات صاحب السمو رئيس الدولة تُترجم رؤية الإمارات وتوجهات قيادتها لمواصلة تقديم الدولة نموذجاً يُحتذى به عالمياً في التطور والتقدم والازدهار الذي يطال مختلف القطاعات، وخطوة تُرسخ مكانة الإمارات ورسالتها الحضارية منارةً للشرق».
وهنأ رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، سمو الشيوخ بهذه الثقة، متمنياً لسموهم دوام التوفيق والسداد في خدمة وطنهم وشعبهم، والإنسانية جمعاء.

علي بن تميم
الإمارات
مركز أبوظبي للغة العربية
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