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سيف القبيسي: استشراف المستقبل

سيف القبيسي
1 ابريل 2023 03:00

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد سيف بدر القبيسي، المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، أن الثقة الغالية التي منحها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تشكل دلالة واضحة لحكمة سموه ورؤيته الثاقبة لاستشراف المستقبل؛ وتوظيف الطاقات والكفاءات الوطنية لدعم ومواصلة مسيرة البناء والتطور من خلال جيل جديد يملك من الإمكانات ما يجعله قادراً على صنع المعجزات كالمؤسسين الذين وضعوا قواعد التطور والتنمية والإنجازات.
وأضاف أن هذه القرارات تسهم في إطلاق مرحلة جديدة على طريق الارتقاء بوطننا ومواصلة مسيرة العطاءات والإنجازات لتبقى راية الإمارات خفاقة في سماء العلياء والشموخ والأمجاد.
وبهذه المناسبة الغالية، رفع القبيسي أصدق آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيوخ لهذه الثقة الكبيرة والغالية التي منحتها قيادتنا الحكيمة لهم، ليواصلوا طريق الإنجازات في وطن السعادة والفخر والعطاءات.

سيف القبيسي
الإمارات
بلدية أبوظبي
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