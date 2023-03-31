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الإمارات

طارق الحوسني: تحقيق الأهداف الاستراتيجية

طارق الحوسني
1 ابريل 2023 03:00

أبوظبي (الاتحاد)

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قال طارق الحوسني، الأمين العام لمجلس التوازن «نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حكومة وشعب دولة الإمارات، بمناسبة التعيينات القيادية العليا التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والمتمثلة في تعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس الدولة، إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائبين لحاكم أبوظبي، وتعيين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، متمنين لأصحاب السمو دوام التوفيق والسداد في مهامهم لما فيه خير وصلاح الوطن والمواطن». وأكد أن التعيينات القيادية الجديدة تجسد الرؤية الاستشرافية لدولة الإمارات نحو مستقبل مزدهر ومستدام في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي تسعى لمواصلة العمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، ومواصلة مسيرة الإنجازات على مختلف الصُعُد».

طارق الحوسني
الإمارات
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