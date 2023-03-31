منح «تعاونية الشارقة» بيع وتوزيع دقيق «سبع سنابل»

الشارقة (الاتحاد)

وقعت دائرة الزراعة والثروة الحيوانية مذكرة تفاهم، يتم بموجبها منح «تعاونية الشارقة» بيع وتوزيع وتسويق دقيق «سبع سنابل» منتج محصول مزرعة القمح بمليحة الذي سيتوافر في «تعاونية الشارقة» خلال العشر الأواخر من رمضان المبارك.

وقع مذكرة التفاهم؛ الدكتور خليفة مصبح الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، وماجد الجنيد، الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة، بحضور عدد من مسؤولي الطرفين.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين دائرة الزراعة والثروة الحيوانية وتعاونية الشارقة، وبناء شراكة فاعلة، والإسهام في تقديم الحلول التجارية والاقتصادية لأنشطة الطرفين، ودعم المنتجات الزراعية والحيوانية المحلية، بما يحقق استقرار إنتاجها وتسويقها، وتبادل الخبرات والتجارب العملية والبيانات والمعلومات التسويقية والإحصائية بين الجانبين.

وقال الدكتور خليفة مصبح الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية: «تأتي الشراكة مع (تعاونية الشارقة) لما تتبعه من دور ريادي وخبرات كبيرة في مجال بيع التجزئة وتسويق المنتجات»، مؤكداً حرص صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعم تسويق المنتج المحلي من خلال قنوات محلية، مشيداً بجهود تعاونية الشارقة، ودورها الهادف في دعم المشروعات الوطنية التي تعزز منظومة الأمن الغذائي المستدام في الشارقة.

وأضاف: «إن تعاونية الشارقة الموزع الحصري لبيع دقيق (سبع سنابل) هذا العام لما تتمتع به من خبرات تسويقية وتشغيلية كبيرة، حيث سيتوافر في العشر الأواخر من رمضان المبارك، بحجمين 2 كيلو جرام و5 كيلو جرامات، لجميع استخدامات المخبوزات، ويعد من أجود الأنواع، لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين، وخلّوه من أي مواد كيميائية»، مشيراً إلى أن التنسيق والمتابعة مع التعاونية سيكون بصمة مستمرة لمعرفة ردود أفعال المستهلكين عن بيع وتسويق دقيق «سبع سنابل».