بلدية الحمرية تستعرض تقنيات حفظ الأغذية

الشارقة (الاتحاد)

نظمت بلدية الحمرية، بالتعاون مع مجلس منطقة الحمرية التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى، محاضرة توعوية، حملت عنوان (تقنيات حفظ الأغذية)، وذلك في إطار الفعاليات الرمضانية المشتركة التي تجمع عدداً من المؤسسات والدوائر في المنطقة، في المجلس الرمضاني.

وفي المحاضرة، قدم متخصّصو الصحة العامة في بلدية الحمرية، عدداً من الرسائل التوعوية المهمة، إلى جانب التعريف بالتقنيات القديمة لحفظ الأغذية التي كان لها الدور والأثر في ابتكار الطرق والنظم الحديثة، حيث تم التطرق إلى عدد من الشواهد التاريخية في دولة الإمارات المتضمنة لطرق الحفظ بالتجفيف مثل تجفيف الفواكه والحليب والتي كان يوازيها في الماضي تجفيف الأسماك (العومة)، حيث تم توضيح آلية الحفظ من الناحية العملية والعلمية بشكل مبسط، وهي قائمة على تقليل محتوى المادة الغذائية من الماء الداخلي الذي يشكل عنصراً من أهم عناصر تكاثر الكائنات المجهرية.