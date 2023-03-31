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رئيس الدولة يتلقى تهاني ملك الأردن بالتعيينات القيادية الجديدة

رئيس الدولة يتلقى تهاني ملك الأردن بالتعيينات القيادية الجديدة
1 ابريل 2023 00:41

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الجمعة، اتصالاً هاتفياً من أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، هنأه خلاله بالتعيينات القيادية الجديدة التي أجراها في دولة الإمارات، سائلاً المولى عز وجل أن يبارك هذه الخطوات لما فيه الخير للإمارات وأهلها، وتعزيز مسيرتها الحضارية، وتحقيق ما يتطلع إليه شعبها من تنمية ورفعة وتقدم في ظل قيادة سموه الحكيمة.

وهنأ جلالته، بهذه المناسبة، القيادات الجديدة بالثقة الغالية التي أولاها إياهم صاحب السمو رئيس الدولة وبمباركة إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، معرباً عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد في تأدية المهام الموكلة إليهم، والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم لمواصلة خدمة وطنهم وشعبهم.

وأكد جلالته الروابط الأخوية المتجذرة التي تجمع الأردن مع دولة الإمارات، والحرص المتبادل على ترسيخها.

من جانبه، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره لأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني، وتقديره للمشاعر الأخوية الصادقة التي عبر عنها تجاه دولة الإمارات وقيادتها وشعبها، متمنياً للأردن الشقيق، مزيداً من التقدم والرخاء ودوام الاستقرار.

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المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
عبدالله الثاني
تهاني
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