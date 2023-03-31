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منصور بن زايد يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي
منصور بن زايد يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي
31 مارس 2023 21:50
استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، القاضي الدكتور فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى في جمهورية العراق والوفد المرافق له.
جرى، خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات والعراق في المجال القضائي، واستعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل والدكتور مظفر مصطفى الجبوري سفير جمهورية العراق لدى الدولة.
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