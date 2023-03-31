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قصيدة مهداة لرئيس الدولة من محمد بن راشد
قصيدة مهداة لرئيس الدولة من محمد بن راشد
31 مارس 2023 21:26
أهدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، قصيدة جديدة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".
ونشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، القصيدة على حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".
وتحمل القصيدة عنوان: "التَّهاني".
وتقول كلماتها:
التَّهاني للشيوخْ الطَّيِّبينْ
لي عليهمْ بعدْ ربِّي الإعتمادْ
للمعالي وارثينْ وكاسبينْ
قادةْ العليا وأملْ هذي البلادْ
جيلْ يخلفْ جيلْ حينِ بعدْ حينْ
والمسيرهْ مستمرِّهْ بإجتهادْ
حطْ بوخالدْ علىَ عضدهْ اليمينْ
خالدْ وولاهْ عهدهْ بإعتمادْ
وحطْ جنبي اللِّي علىَ الشدهْ يعينْ
نعمْ منصورْ الذيْ بالجهدْ زادْ
وإختيارَهْ إثنينْ حكمَهْ نايبينْ
كانْ هزاعٍ معَهْ طحنونْ رادْ
كوكبَةْ فرسانْ معدنهمْ ثمينْ
بالشَّهامِهْ يحرسونْ الإتحادْ
وكلنا جندْ الوطَنْ لهْ حافظينْ
خلفْ بوخالدْ لنا للمجدْ قادْ
يازعيمْ المرجلِهْ لكْ تابعينْ
حكمتكْ تهدي الوطَنْ دربْ الرشادْ"
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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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محمد بن راشد
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