السبت 1 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

دولة الإمارات ترسل إمدادات طبية وغذائية عاجلة إلى أفغانستان

دولة الإمارات ترسل إمدادات طبية وغذائية عاجلة إلى أفغانستان
31 مارس 2023 18:40

أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة تحمل على متنها 38 طناً من الإمدادات الطبية والغذائية العاجلة إلى أفغانستان، لتوفير الاحتياجات الأساسية والضرورية لآلاف الأسر الأفغانية المتأثرة من الزلازل التي ضربت شمال شرقي أفغانستان مؤخراً، وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى،  وتدمير في البنية التحتية الأساسية.

ويأتي ذلك في إطار سعي دولة الإمارات المتواصل نحو تقديم الإغاثة العاجلة لكافة دول العالم المتأثرة من الكوارث الطبيعية، وتعزيز الاستجابة الإنسانية ودعم الجهود لتوفير الاحتياجات الأساسية خاصة للفئات الأكثر ضعفاً كالنساء والأطفال وكبار السن. 

وفي هذا الصدد، جاء إرسال الإمدادات الإغاثية لتقديم الدعم للشعب الأفغاني الصديق في مواجهة الآثار الناجمة عن الكوارث الطبيعية والتي زادت من صعوبة الوضع الإنساني الحالي خاصة في المناطق المتأثرة من الزلازل.

أخبار ذات صلة
«الجودو» يختتم مشاركته في «أنطاليا جراند سلام»
محمد بن سلمان يهنئ هاتفياً القيادات الجديدة في الدولة

وتجدر الإشارة إلى أن الجهود الإماراتية الإنسانية لأفغانستان خلال عامي 2021-2022 شملت تدشين جسر جوي إغاثي لتلبية الاحتياجات المتزايدة عبر إرسال 28 طائرة تحمل 623 طناً من الإمدادات الطبية والغذائية استفاد منها نحو 1.1 مليون شخص منهم 850 ألف من النساء والأطفال.

كما ساهمت الإمدادات الإماراتية في التخفيف من آثار الزلزال الذي ضرب مدينة خوست في جنوب شرق أفغانستان في يونيو الماضي، من خلال بناء وتركيب مستشفى ميداني على مساحة 1,000 متر مربع تضمن 75 سريراً ويستقبل 200 مريض يومياً، كما تم إرسال إمدادات وأجهزة وفرق طبية متخصصة في علاج الإصابات الناجمة عن الكوارث الطبيعة. 

الإمارات
أفغانستان
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
الهند تتوقع موجات من الطقس الحار في الصيف
عربي ودولي
الهند تتوقع موجات من الطقس الحار في الصيف
اليوم 14:16
«الجودو» يختتم مشاركته في «أنطاليا جراند سلام»
الرياضي
«الجودو» يختتم مشاركته في «أنطاليا جراند سلام»
اليوم 14:05
بالعربي يخسر الرهان مرتين في ضربات الجزاء
الرياضي
بالعربي يخسر الرهان مرتين في ضربات الجزاء
اليوم 13:53
وزير خارجية سوريا يصل إلى القاهرة
عربي ودولي
وزير خارجية سوريا يصل إلى القاهرة
اليوم 13:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©