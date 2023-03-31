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الطقس المتوقع في الإمارات غدا

الطقس المتوقع في الإمارات غدا
31 مارس 2023 17:07

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبرا وغائما جزئيا إلى غائم أحياناً على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، وانخفاض في درجات الحرارة غرباً، ورطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية، والرياح معتدلة السرعة تصبح نشطة وقوية خاصة على البحر مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.
الرياح شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل 55 كم/س.
الخليج العربي مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:02 والمد الثاني عند الساعة 00:37 والجزر الأول عند الساعة 17:08 والجزر الثاني عند الساعة 04:44.
بحر عمان متوسط الموج يصبح مضطرب ليلاً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:58 والمد الثاني عند الساعة 07:22 والجزر الأول عند الساعة 13:07 والجزر الثاني عند الساعة 02:10.

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