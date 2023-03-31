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"الوطني الاتحادي" يناقش تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري

"الوطني الاتحادي" يناقش تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري
31 مارس 2023 13:26

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته التاسعة من دور انعقاده العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر، مساء يوم الأربعاء الموافق 5 أبريل 2023م، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس ، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، ويوجه تسعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.

ووفق جدول أعمال الجلسة التي ستعقد في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، سيوجه أعضاء المجلس أربعة أسئلة إلى معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد وسؤالين إلى معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل وثلاثة أسئلة إلى معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة.

وسيناقش المجلس الوطني الاتحادي خلال الجلسة، تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في شأن توصيات موضوع " تنظيم العمل التطوعي"، وتقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في شأن توصيات موضوع "سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم وتطوير القطاع الرياضي بالدولة"، اللذين تمت مناقشتهما في جلسات المجلس السابقة.

 

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المصدر: وام
المجلس الوطني الاتحادي
الامارات
الطب البيطري
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