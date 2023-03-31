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"النقل المتكامل" يشدد على ضرورة التزام المركبات الثقيلة بالأوزان المحددة

النقل المتكامل يشدد على ضرورة التزام المركبات الثقيلة بالأوزان المحددة
31 مارس 2023 12:41

أبوظبي ( الاتحاد)
انطلاقاً من الحرص على تعزيز مستويات الأمن والسلامة على طرق الإمارة، شدد مركز النقل التكامل بإمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل، على أهمية التزام المركبات الثقيلة المستخدمة لطريق طحنون بن محمد، (دبي – العين E66 ) وبالاتجاهين، بالأوزان والأوقات المحددة لاستخدام الطريق، واتباع القوانين والاشتراطات التي تسمح باستخدام هذا الطريق، وعدم تجاوز الوزن المسموح به (45 طناً) تجنباً للمخالفات، حيث أوضح أن عدم الالتزام باللائحة التنظيمية لنقل البضائع بإمارة أبوظبي، سيعقبه مخالفات على الشاحنات التي تعبر البوابة الذكية لرقابة المركبات الثقيلة.

وضمن حملة توعوية تهدف إلى تعزيز وعي ملاك ومشغلي المركبات الثقيلة بمعايير الأمن والسلامة، قام مركز النقل المتكامل بتوجيه رسائل نصية لإرشاد وتوجيه السائقين المستهدفين.

وأشار المركز إلى أن المخالفات الواردة وفقا لأحكام اللائحة التنظيمية لنقل البضائع في إمارة أبوظبي متوفرة على الموقع الإلكتروني لمركز النقل المتكامل – المنشورات: https://www.itc.gov.ae/Media/Publications. وفي الوقت  نفسه أوضح أنه بإمكان المتعاملين التقدم بطلب تظلم على أي مخالفة تتعلق بنقل البضائع عبر منصة "تم" للخدمات الحكومية المتكاملة، تحت عنوان "طلب تظلم على مخالفات النقل"، وذلك خلال 60 يوماً من تاريخ المخالفة.

وأوضح المركز أن اللائحة التنظيمية لنقل البضائع تهدف إلى تنظيم مزاولة أنشطة نقل البضائع في إمارة أبوظبي، ورفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على البنية التحتية لطرق الإمارة وضمان استدامتها من خلال الالتزام بمعايير الأمن والسلامة.

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