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تنويه مهم من شرطة أبوظبي

شعار شرطة أبوظبي
31 مارس 2023 10:02

تنفذ القيادة العامة لشرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني بالتعاون مع الشركاء تمريناً، صباح، اليوم الجمعة الموافق31 مارس 2023، بمنطقة  "ايكاد - صناعية مصفح".

وأوضحت شرطة أبوظبي أن التمرين يستهدف قياس الجاهزية. وفق الحساب الرسمي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي على تويتر، اليوم.

 ودعت أفراد الجمهور إلى استخدام الطرق البديلة، وعدم الاقتراب والتصوير حفاظاً على السلامة العامة.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
هيئة أبوظبي للدفاع المدني
شرطة أبوظبي
مصفح
أيكاد
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