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من الذيد إلى سوهاج.. ملابس وحقائب لأبناء الأسر المتعففة

من الذيد إلى سوهاج.. ملابس وحقائب لأبناء الأسر المتعففة
31 مارس 2023 04:04

الشارقة (الاتحاد)

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أنجز فريق الهلال الطلابي بمدرسة البردي للتعليم الأساسي - الحلقة الأولى - بمدينة الذيد أعمال جمع وتعبئة الملابس والحقائب والأدوات المدرسية المخصصة لدعم الطلبة أبناء الأسر المتعففة في محافظة سوهاج المصرية، وكان الطلاب قد أطلقوا حملة «مبادرون» لدعم أندادهم المصريين ضمن مبادرة «ذا أثر» التي تنفذها المدرسة، وقاموا بأنفسهم بتغليف الهدايا ووضعها في الصناديق المعدة للشحن بطريقة صحيحة لضمان سلامتها حتى تصل إلى المستفيدين.. وأشاد الدكتور محمد عبدالله بن هويدن، رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، بجهود الطلبة في تنفيذ هذه اللفتة الطيبة ودعم أقرانهم خلال شهر رمضان.

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