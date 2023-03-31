شرطة أبوظبي تكرم حفظة القرآن الكريم

أبوظبي (الاتحاد)

كرمت مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية بقطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي نزلاء إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية «الوثبة» الفائزين بجائزة مسابقة جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم. وأكدت اهتمام شرطة أبوظبي بتوفير البرامج التأهيلية المتطورة للنزلاء لدمجهم في المجتمع وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم بما يحقق لهم الاستقرار النفسي ويحفزهم على إظهار قدراتهم ومهاراتهم في مختلف المجالات، مشيدة بالتعاون مع الشركاء بما يخدم البرامج الإصلاحية والتأهيلية للنزلاء.. وكان عدد من نزلاء المؤسسة قد شاركوا في اختبارات الدورة الحادية والعشرين من المسابقة، وحققوا مراكز متقدمة.