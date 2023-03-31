مسؤولون لـ«الاتحاد»: حقبة جديدة للعمل الوطني عنوانها تعزيز المسيرة وترسيخ الريادة

هالة الخياط، إيهاب الرفاعي، إبراهيم سليم، جمعة النعيمي (أبوظبي)

اعتبر مسؤولون في أبوظبي أن القرارات الوطنية الصادرة أول أمس بتعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائباً لرئيس الدولة، إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إضافة إلى تعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائبين لحاكم أبوظبي، وتعيين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، استمراراً لمسيرة النهضة والتقدم والازدهار التي حققتها الإمارات عامة وإمارة أبوظبي خاصة. وقالوا: «إن من شأن هذه التعيينات الاستفادة القصوى من رؤية هذه القامات الاستشرافية للمستقبل، والإسهام بجهودها في تحقيق رؤية الإمارات وحكومة أبوظبي، وترسيخ مكانتها المرموقة في العالم». وأكدوا أن القرارات تعد ركيزة في ترسيخ المسار التنموي بعيد الأمد للدولة عامة وإمارة أبوظبي خاصة لقدرة هذه القامات الوطنية على استشراف المستقبل وبناء الفرص النوعية للريادة الحكومية، والوصول بها إلى مراكز قيادية عالمياً. ولفت المسؤولون إلى أن هذه التعيينات ستسهم في دفع عجلة التنمية والتطوير التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات، كما أنها إرساء لدعائم قوية لمرحلة جديدة من مسيرة التقدم والازدهار والنماء للوطن والمواطن، الأمر الذي يعكس الرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة لغد أكثر إشراقاً وازدهاراً. وأجمعت القيادات الوطنية على أن هذه القرارات تعكس العزم على المضي قدماً لتعزيز المسيرة التنموية في المجالات كافة، وتؤسس لحقبة جديدة من البذل والعطاء والعمل الدؤوب، من أجل تحقيق المزيد من المكتسبات لشعب الإمارات والإنسانية جمعاء.

وقال معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي: «أتقدم بخالص التهاني والتبريكات لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائباً لرئيس الدولة، سائلاً الله العلي القدير أن يسدد خطاه لما فيه خير ومصلحة دولتنا وشعبها».

وأضاف «يطيب لي أن أتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، بمناسبة تعيينهما نائبين لحاكم أبوظبي، ونتمنى لسموهما الخير والعطاء والتقدم والريادة في رفعة وتطور وطننا الغالي. كما أبارك لسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، بالثقة الغالية التي أولاه إياها صاحب السمو رئيس الدولة، بتعيينه ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، فسموّه خير امتداد لمسيرة العطاء والنمو والازدهار والاستقرار الذي أرسى دعائمها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وشريك في صناعة حاضر ومستقبل الوطن والمواطن ومواصلة المنجزات وحماية المكتسبات، واستكمال مسيرة النهضة الوطنية».

وأضاف الخييلي: «ستسهم هذه القرارات بلا شك في الدفع بعجلة التنمية الشاملة والمستدامة للدولة في المجالات كافة، وتؤسس لمرحلة جديدة من مسيرة الوطن، حيث تعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة نحو الخمسين عاماً المقبلة».

مزيد من المكتسبات

وتقدمت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، بخالص التهاني والتبريكات إلى أصحاب السمو الشيوخ على ثقة القيادة الرشيدة، متمنية لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، كل التوفيق والسداد، ومواصلة البناء على ما تم من إنجازات مثمرة لتعزيز تقدم إمارة أبوظبي، وتحقيق المزيد من المنجزات والمكتسبات الوطنية.

وهنأت الظاهري سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، على تعيينه ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، متمنية لسموه التوفيق والنجاح في تحقيق طموحات وتطلعات إمارة أبوظبي، ومواصلة العمل الذي أرست قواعده قيادتنا الرشيدة في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لاستدامة الخير والنماء للإنسان وبيئته.

وأشادت بدور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان الريادي والطموح في مجال حماية واستدامة البيئة والمحافظة على إرثنا الطبيعي لأجيال المستقبل، والسير على نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتحقيق رؤية إمارة أبوظبي وترسيخ مكانتها لتصبح واحدة من أكثر مدن العالم استدامة.

وقالت الظاهري «إننا بهذه المناسبة نجدد اعتزازنا وفخرنا بالانتماء لهذه الدولة، والتزامنا بالاستمرار لبذل المزيد من الجهد والعمل للحفاظ على هذه الإنجازات وحماية البيئة ومواردنا الطبيعية تماماً كما رسمها لنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».

نهج الريادة

وقال عبدالله الساهي، العضو المنتدب لشركة «مدن العقارية»: «نتقدم بخالص التهاني لشعب دولة الإمارات مواطنين ومقيمين بمناسبة القرارات السامية من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، نائباً لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائباً لحاكم أبوظبي، وتعيين سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائباً لحاكم أبوظبي، وتعيين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، ونتمنى لسموهم التوفيق والسداد في مواصلة مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، والتي أرسى دعائمها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسارت على نهجها قيادتنا الرشيدة، حفظها الله».

وأضاف «نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان على الثقة الغالية التي أولته إياها قيادتنا الرشيدة لمواصلة مسيرة التنمية والتحديث التي تشهدها إمارة أبوظبي في القطاعات كافة».

وأكد الساهي أن «تعيين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في الإمارة يؤكد استمرارية نهج الريادة والابتكار والإنجاز الذي يرعاه سموه، حيث عهدناه متابعاً دائماً للمشاريع التطويرية والمبادرات الريادية كافة على امتداد إمارة أبوظبي، وحريصاً على أن تقدم أبوظبي نموذجاً تنموياً عالمياً، وأن تكون وجهة عالمية بارزة في مختلف المجالات».

رؤية ثاقبة

وأكد الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أن قرارات رئيس الدولة والمراسيم الأميرية التي أعلنها أول أمس، تؤكد حكمة سموه ورؤيته الثاقبة لمستقبل وطن الريادة والسعادة.

وقال «بهذه المناسبة نؤكد حبنا لأصحاب السمو وتمنياتنا لهم بالسداد والنجاح والتوفيق بتعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائباً لرئيس الدولة، وتعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائبين لحاكم أبوظبي، وتعيين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولياً للعهد في إمارة أبوظبي رئيساً للمجلس التنفيذي».

وقال رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف: «أبناء الشيخ زايد قامات وطنية وقيادات استثنائية تقود الوطن نحو مستقبل أكثر إشراقاً، وأقوى اقتصاداً، وأرقى أخلاقاً وقيماً، وأكثر تلاحماً وأعلى إنسانية، وأوسع سمعة عالمية، ويحملون بصمات القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».

عيد وطني

وقال الدكتور عمر حبتور الدرعي، مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي «لقد عشنا عيداً وطنياً فرحاً وفخراً بالقرارات الحكيمة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث جاءت هذه القرارات المباركة في هذه الأيام الفاضلة وبالتزامن مع عام الاستدامة لتؤكد الرؤية الثاقبة لسيدي صاحب السمو رئيس الدولة في الاعتماد على قامات وطنية شامخة لتكون عوناً وسنداً لسموه في متابعة مسيرة المجد والتميز على خطى الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وصولاً إلى غدٍ إماراتيٍ مذهلٍ ينبض بالسلام والحكمة والرحمة وحبِّ الخير للإنسانية جمعاء».

وقال الدرعي «إننا نبارك لأنفسنا ولأجيالنا القادمة ولمستقبلنا المزهر ولشعب دولة الإمارات هذه القرارات المباركة، سائلاً الله تعالى أن يجعلها خيراً لوطننا، وسنداً لرئيس دولتنا، وعزاً للإمارات وشعبها».

استشراف المستقبل

وأكد الدكتور خليفة الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تمضي قدماً لتعزيز مسيرتها التنموية في المجالات كافة، واستشراف المستقبل بخطى ثابتة ونظرة ثاقبة ورؤية حكيمة.

وقال إن قرارات صاحب السمو رئيس الدولة، بتعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائباً لصاحب السمو رئيس الدولة، إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائباً لحاكم أبوظبي، وتعيين سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائباً لحاكم أبوظبي، وتعيين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، تجسد هذا النهج وتنتقل به إلى مراحل متقدمة من النمو والازدهار لدولة عصرية بمنجزاتها الحضارية.

وأكد الظاهري أن قرارات صاحب السمو رئيس الدولة، تؤسس لحقبة جديدة من البذل والعطاء والعمل الدؤوب، من أجل تحقيق المزيد من المكتسبات لشعب الإمارات والإنسانية جمعاء، وتؤكد الثقة الكبيرة التي يوليها صاحب السمو رئيس الدولة لسمو الشيوخ ودورهم المرتقب في تعزيز ريادة الدولة في مختلف المجالات.

وهنأ الظاهري أصحاب السمو الشيوخ ومجتمع دولة الإمارات بهذه المناسبة، متمنياً لسمو الشيوخ التوفيق في ترجمة توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، وتحقيق رؤية الإمارات في صناعة مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة.

تحديات المرحلة

وأكد حمد خميس المنصوري، المدير التنفيذي لإدارة مستشفيات الظفرة، أن قرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قد أثلجت قلوب الجميع، لا سيما وأن جميع أبناء الوطن لديهم ثقة تامة في قرارات قيادتنا الرشيدة كافة التي دائماً ما تكون موفقة ومدروسة وناجحة وتصب في صالح الوطن والمواطن، وينعم الجميع بفضلها بالرخاء والتقدم والازدهار.

وأوضح المنصوري أن هذه القامات الوطنية قريبة من الشعب وستستكمل مسيرة البناء والتنمية والرخاء التي تشهدها الدولة في ظل قيادتنا الرشيدة، وتمتلك من المقومات ما تجعلها قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق الإنجازات نحو مزيد من التميز والتقدم في إمارة أبوظبي. وأشار المنصوري إلى ما يمتلكه سموهم من رصيد كبير من حب أبناء الوطن كونهم قريبين دائماً من الجميع، وهو ما جعل قرار توليهم يضاعف الفرحة لدى الجميع خلال شهر رمضان وفرحة اقتراب عيد الفطر ليجعل العيد عيدين، مؤكداً أن المرحلة القادمة ستشهد مزيداً من التميز والإنجازات واستشراف المستقبل برؤية واضحة في ظل قيادة وطنية متميزة تحمل إرث زايد، وتمتلك خبرات وسياسات واستراتيجيات ناجحة حققت قفزات تنموية كبيرة في مختلف القطاعات الحيوية والتنموية، ما يجعلها قادرة على استكمال مسيرة البناء والعطاء والتنمية، ورفع راية الوطن عالية خفاقة. وأشار المنصوري إلى أن الإمارات عامة وأبوظبي خاصة ستبدأ مرحلة جديدة من التميز والازدهار واستكمال مسيرة الرخاء والتقدم، وتعزيز المنجزات في المجالات كافة.

المنافع الاجتماعية

من جهته، قال عبدالله حميد العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، بهذه المناسبة، أتقدم بصادق التهاني والتبريكات إلى سمو الشيوخ، مؤكداً التزام الهيئة في إطار عملها بتوجيهات سموهم نحو التركيز على تطوير جوانب الحياة كافة في مجتمع إمارة أبوظبي من خلال المبادرات الداعمة لتلبية احتياجات أفراد المجتمع. وأكد العامري أن القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي عمل بشكل متناغم خلال الفترة الماضية، وشهد تحولاً وتطوراً كبيراً بفضل الجهود الكبيرة التي دعمها وأشرف عليها سموهم، وأسفرت عن تعزيز كفاءة تقديم الخدمات والمنافع الاجتماعية للمواطنين في إمارة أبوظبي، والارتقاء بها لمواكبة التطورات والمتغيرات.

وأشار إلى أن تعيين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، سيسهم خلال المرحلة المقبلة في استشراف مستقبل أكثر استدامة للاستقرار والاستقلال الأسري والمجتمعي في أبوظبي.

من جانبها، قالت سلامة العميمي، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»: «يطيب لنا أن نتقدم إلى سمو الشيوخ بأسمى آيات التهنئة والتبريكات متمنين لسموهم دوام التوفيق والسداد لمواصلة العطاء في خدمة الوطن وقيادة عهد جديد من الريادة والإنجازات في ظل ثقة وحكمة ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله».

رغبة الشعب

وأكد المواطن مسلم محمد العامري، أن قرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عكست رؤية ثاقبة في اختيار قيادات متميزة قادرة على تحمل المسؤولية ورفع راية الوطن دائماً عالية خفاقة في المجالات كافة.

واعتبر العامري أن قرارات صاحب السمو رئيس الدولة، بتعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس الدولة، وتعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائبين لحاكم إمارة أبوظبي، وتعيين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، ستنعكس على الوطن والمواطن بمزيد من النجاح والتميز والازدهار.

وأكد العقيد ركن م سالم بالهويمل العامري، أن اختيار هذه القامات الكبيرة سيعزز من ترسيخ ثقافة التميز، عبر ممارسات تضمن استمرارية النهج في تقديم خدمات استثنائية للمواطنين والمقيمين، وبما ينعكس على ريادة الإمارات وأبوظبي في مجالات التجارة والأعمال والخدمات والسياحة، وبما يضع جودة حياة الأفراد وسعادتهم وأمنهم وأمانهم أولوية.

عبدالله المرزوقي: بقيادتنا الحكيمة يعلو الوطن ويزدهر

قال عبدالله محمد المرزوقي، مدير عام مركز النقل المتكامل، إن «التعيينات الجديدة تؤكد أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تمضي قدماً في رحلة البناء والتطوير، مواصلةً مسيرتها المشرفة وتنميتها الشاملة والمستدامة نحو المستقبل بدعم من رجال دولة يستحقون كل ثقة وتقدير لسجلهم الحافل بالإنجازات وحرصهم على الارتقاء بمستوى الحياة الكريمة والسعادة لأبناء الإمارات وإصرارهم على دفع عجلة التقدم والتنمية والازدهار إلى الأمام لتعزيز الريادة للإمارات ورفع موقعها وسمعتها المشرفة على الساحة العالمية».

ورفع المرزوقي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بمناسبة تعيينه نائباً لرئيس الدولة إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان بمناسبة تعيين سموهما نائبين لحاكم إمارة أبوظبي، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، لتعيين سموه ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، مباركاً لسموهم ثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. ودعا المرزوقي المولى عز وجل أن يوفق قيادتنا الحكيمة ويسدد خطاها لخدمة وطنها وشعبها ومواصلة مسيرة التنمية والازدهار التي نعيشها في ظل القيادة الرشيدة.

محمد الشرفاء: قيادات وطنية تحمل إرث وفكر زايد

هنأ معالي محمد علي الشرفاء، عضو مجلس أبوظبي التنفيذي، رئيس دائرة البلديات والنقل، أصحاب السمو الشيوخ بالثقة الغالية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وقال: «إن قرارات سموه تعكس الفكر المتفرد والحكمة الاستثنائية والرؤية القيادية الفذة لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، والتي تقوم على رفد مسيرة النهضة في البلاد بجيل من القيادات الوطنية التي تحمل إرث وفكر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وكانت على الدوام عوناً وسنداً لقيادات الدولة في كل مراحل تطورها».

وأضاف معاليه: «إن تعيين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، يأتي تقديراً لدور سموه في تحقيق الإنجازات وتعزيز مكتسبات إمارة أبوظبي، حيث أسهم سموه من خلال خبراته وقدراته القيادية الاستثنائية في تسريع خطط التنمية المستدامة، وكان لسموه بصمات واضحة ومؤثرة في مختلف مجالات العمل الوطني، وتحقيق نقلة نوعية كبيرة في مجال التطوير العمراني، والتقدم والازدهار للأجيال الحالية والمستقبلية».