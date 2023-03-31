وزراء ومسؤولون لـ«الاتحاد»: قيادات وطنية قادرة على إثراء الحاضر وصناعة المستقبل

سامي عبد الرؤوف، سعيد هلال، لمياء الهرمودي (إمارات الدولة)

أكد وزراء ومسؤولون بالعمل الحكومي الاتحادي أن القرارات التي اتخذها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تقوي مسيرة الإنجازات والريادة لدولة الإمارات.

وقالوا في تصريحات لـ«الاتحاد»: «إن صاحب السمو رئيس الدولة هو القائد الحكيم الذي نهل من مدرسة عظيم الأمة الحكمة والتبصر والنظرة البعيدة، وأعلا مصلحة الوطن والمواطن فوق كل الاعتبارات، وجعلها الهدف الأساس في كل القرارات التي يصدرها، سواء على المستوى الاتحادي أو المستوى المحلي».

وذكروا أن الشخصيات القيادية التي تم تعيينها هي رموز النهضة الإماراتية خلال السنوات الماضية، التي اضطلعت بمسؤوليتها تجاه الوطن في الفترة الماضية، ونثق بنجاحها في الفترة المقبلة، لتكون داعمة لترسيخ التنمية والنجاح والإبداع والابتكار التي باتت منهج حياة. وأكدوا أن تعيين هذه القامات الوطنية سيعزز الريادة الإماراتية في المجال الحكومي على المستوى العالمي، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن القيادات الجديدة، ستكون رافداً وداعماً للقيادات الحالية للعمل معاً في منظومة لبناء مستقبل الخمسين عاماً المقبلة.

منظومة المستقبل

وتفصيلاً، قالت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة: «إن التعيينات التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تصب في مصلحة الوطن والمواطن؛ لأن الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة تسعى للحفاظ على مكتسبات وإنجازات الدولة».

وأضافت: «هذا الأمر يتم من خلال العديد من الوسائل، من بينها تعيين القيادات الجديدة، لتكون رافداً وداعماً للقيادات الحالية للعمل معاً في منظومة لبناء مستقبل للخمسين عاماً المقبلة».

وذكرت أن هذه القامات الوطنية تتميز بالعطاء، فخلال السنوات الماضية كانت بصماتها حاضرة وكبيرة في العمل الوطني، بجهد ومثابرة، ومتابعتهم لكل تفاصيل العمل؛ مؤكدة أن من شأن هذه القرارات تحقيق مزيد من التقدم للأهداف المنشودة

لخدمة الوطن .

من جهته، أشار الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يسعى لجعل الإمارات أكثر رفعة وازدهاراً لتكون أنموذج النجاح ومرجع الكبار ليستفيدوا من قصة كفاح طويل تجلت بقهر التحديات وتذليل الصعاب.

وأكد أن صاحب السمو رئيس الدولة، يعمل على وضع الإنسان الإماراتي على قمة هرم الشعوب المتمتعة بالسعادة والرفاهية، وأن يكون ابن الإمارات متسلحاً بإنجازات الوطن في مجالات الحياة كافة.

ولفت إلى أن القرارات التي أصدرها سموه أتت تأكيداً لنهج القائد والأب الحنون الذي يسهر على راحة الوطن ويستشرف المستقبل ويختار بعناية من سينال شرف حمل المسؤولية الوطنية في كل مكان لخدمة وطننا الذي نباهي به أمم الأرض بأي موقع كان به. وقال العلماء: «هنيئاً لنا بقيادة نطمئن بها لحاضرنا ونمضي لغدنا فخورين هانئين بكل مقومات التقدم في وطن أسسه يوماً المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وخط له الطريق لمستقبل أجياله في ظل قيادتنا التي تسير على النهج ذاته في البناء للمستقبل الذي نصنعه ولا ننتظره».

قرارات تاريخية

من جهته، وصف الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، القرارات التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأنها قرارات تاريخية تصب في مصلحة العباد والبلاد، وتدفع دولة الإمارات نحو المزيد من التقدم والازدهار.

وقال: «التعيينات الجديدة لسمو الشيوخ اتحادياً ومحلياً تسهم في تحقيق كل ما يتطلع إليه من رقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله».

ولفت إلى الجهود الاستثنائية التي بذلتها هذه القامات في خدمة دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال الإشراف على العديد من الملفات التنفيذية والتنموية والسياسات الحكومية، وخاصة المتعلقة بخدمة المواطنين.

سيرة ثرية

بدوره، قال الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لقطاع الصحة العامة: «دولة الإمارات رسخت مكانتها الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي، وسطرت إنجازاتها الوطنية بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله».

وأكد أن سموهم يقودون عدداً من الملفات الحيوية التي تمس مباشرة شؤون الوطن واستراتيجياته بهدف تحقيق مصلحة الوطن والمواطن، مشيراً إلى أن سموهم لهم مهام ومسؤوليات تتوج سيرة ثرية بالإنجازات ومسيرة زاخرة بالنجاح والعطاء.

من جانبه، قدم الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، التهنئة إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالقرارات السديدة، بشأن بتعيين سمو الشيوخ على المستوى الاتحادي والمحلي.

وقال: «إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، يبذل قصارى جهده في سبيل تحقيق أعلى مؤشرات السعادة للمواطن الإماراتي».

وأضاف: «تأتي حزمة قرارات صاحب السمو رئيس الدولة لتجسد ما تزخر به دولتنا من ثروة بشرية شبابية تمتلك أفكاراً من شأنها تحقيق مزيد من التقدم للوطن».

وأكد أن الوطن في أيدٍ أمينة بفضل التوجيهات السديدة لقائد السفينة وربانها وبدعم إخوانه حكام الإمارات، مشيراً إلى أن القيادات الجديدة ستستكمل مسيرتها في خدمة الوطن والمواطن والارتقاء بمسيرة البلاد وتسطير مكتسبات جديدة تسمو بشأن البلاد.

جهود كبيرة

إلى ذلك، أعرب عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، عن خالص تهانيه إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بمناسبة تعيينه نائباً لرئيس الدولة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان بمناسبة تعيينهما نائبين لحاكم أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة تعيينه ولياً للعهد في إمارة أبوظبي.

ونوه، بالجهود الكبيرة للقيادات الجديدة، على مدى السنوات الماضية التي أسهمت بشكل لافت في تحقيق تطلعات القيادة الحكيمة لرفعة الوطن، وتحقيق الازدهار للشعب الإماراتي في المسؤوليات والأماكن كافة التي تولوها. وأكد أن هذه التعيينات الجديدة جاءت تعبيراً عن الثقة الكبيرة التي يوليها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار التي بدأها الآباء والأجداد، والعمل بجد على تحصين الوطن والذود عن حياضه، وحمايته، والحفاظ على استمراريته وتطوره.

وقال الشامسي: «هذه التعيينات الجديدة تبقي دولتنا رمزاً للتفوق والريادة، بحيث تتراكم الإنجازات عاماً بعد عام في مسيرة خيرة مباركة عنوانها التميز، وغايتها رخاء الشعب وازدهاره».

وأضاف: «قادتنا هم الحصن الحصين لهذا الوطن، والدرع الآمنة لبقاء رايته خفاقة مرفوعة الهامة بين شعوب الأرض كافة».

إنجازات جديدة

من جانبه، أكد العقيد الدكتور سالم حمد بن حمضه، مدير إدارة الدفاع المدني بأم القيوين، أن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، له إنجازات كبيرة، أسهمت في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة وتطلعاتها نحو المستقبل، مشيراً إلى أن قرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حكيمة تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وقال: «اختيارات صاحب السمو رئيس الدولة سديدة، وستدفع بعجلة التقدم والازدهار، وتضع الدولة في مقدمة دول العالم».

وأشار إلى أن المرحلة القادمة تجسد رؤية القيادة الرشيدة في مسيرة الازدهار والتطوير والعطاء، وتبشر بمزيد من المكتسبات والإنجازات العظيمة، التي تضاف إلى سجل الإمارات، وتعزز من مسيرتها العالمية، مشيراً إلى أن القرارات الجديدة ستحقق تطلعات الحكومة نحو المستقبل.

سياسة حكيمة

أكد عبدالله سالم قنزول، مدير مركز وزارة تنمية المجتمع بأم القيوين، أن السياسة الحكيمة والقرارات السديدة لقيادتنا الرشيدة، جميعها تصب في مصلحة الوطن والمواطن، وتؤكد قوة ومتانة الاتحاد، وتعزز من مسيرة النهضة العظيمة التي بدأها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي غرس فينا جميعاً محبة الوطن والإخلاص لقيادتنا الرشيدة. وقال: «إن التعيينات الجديدة ستسهم في مواصلة مسيرة العطاء والإنجازات والنجاحات التي تشهدها الدولة».

وأضاف: «هذا القرار المبارك يسهم بتحقيق مزيد من التقدم والازدهار والتطور، ويساعد في صناعة أفضل مستقبل لدولتنا الحبيبة ولأجيالنا المقبلة».

مدرسة زايد

قال عبدالله علي بوعصيبة، مدير المركز الإبداعي بأم القيوين، إن القرارات الجديدة ستكمل مسيرة التطور والازدهار، وتسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات في جميع المجالات، لافتاً إلى أن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، شخصية قيادية، تعلم في مدرسة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسار على نهج القيادة الرشيدة، وله إنجازات عظيمة داخل الدولة وخارجها. وأضاف أن جهود سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، واضحة وكبيرة في خدمة الوطن، وقرار تعيينه نائباً لصاحب السمو رئيس الدولة، جاء تقديراً لجهوده المخلصة وعطاءاته العظيمة.

ولفت إلى أن سموه سيواصل قيادة المرحلة القادمة، وسيعمل على تعزيز وترسيخ مكانة الدولة دولياً وعالمياً، والمشاركة في مواكبة التنمية الشاملة والمستدامة، وبلورة التحديات وصناعة المستقبل.