مسؤولون بالفجيرة: إسهامات فاعلة في مسيرة الاتحاد

فهد بوهندي (الفجيرة)

هنأ معالي سعيد بن محمد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بمناسبة تعيينه نائباً لرئيس الدولة، وتعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائبين لحاكم أبوظبي، وتعيين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولياً للعهد في إمارة أبوظبي.

وقال: «نشيد بجهود سموهم الكبيرة خلال مسيرة دولة الإمارات، وإلى المنجزات الكبيرة التي تحققت من خلالهم في مختلف المسؤوليات التي تولوها، حيث أسهمت في تحقيق رؤية القيادة للوصول بمكانة الدولة إلى أرفع المراتب العالمية».

وتمنى معاليه، لسموهم التوفيق والسداد في تأدية مهامه ودعم جهود الاتحاد لتوطيد أركانه وتحقيق تطلعات قيادته وشعبه.

من جانبه، أكد الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، لـ«الاتحاد»، أن قرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تأتي تتويجاً لجهوده وإسهاماته الفاعلة في دعم مسيرة الاتحاد وتحقيق تطلعات قيادة الدولة الحكيمة في رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره الاقتصادي والاجتماعي في إطار المسؤوليات التي تولاها سموه.

وقال الشرقي: «إن المرحلة المقبلة تتطلع لإسهامات هذه القامات بحكمتهم وقدراتهم المعهودة لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة، والمضي نحو المستقبل بخطى حثيثة، خصوصاً ضمن مشاريع الخمسين ومئوية الدولة 2071».

ومن جهته، تقدم محمد علي الملا، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، بأسمى التهاني والتبريكات إلى سمو الشيوخ، مشيداً بجهودهم الكبيرة خلال مسيرة دولة الإمارات، والتي ساهمت في رفعة الوطن وازدهاره.