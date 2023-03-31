الحكام يواصلون استقبال المهنئين بشهر رمضان

الشارقة (وام)

تقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، مساء أمس، التهاني بحلول شهر رمضان المبارك من سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، وجموع المهنئين الذين قدموا إلى قصر البديع العامر.

وتقبل سموه التهاني بهذه المناسبة من الشيوخ، ومن معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومن كبار مسؤولي الدولة، وأعيان البلاد ووفود المؤسسات، وجموع المواطنين وأبناء الجاليات الذين عبروا عن تهانيهم الخالصة بمناسبة شهر رمضان المبارك، راجين من الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وشعباً، بمزيد من التقدم والرخاء والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

حضر الاستقبال بجانب صاحب السمو حاكم الشارقة: الشيخ صقر بن راشد القاسمي، والشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي، والشيخ عصام بن صقر القاسمي، المستشار بمكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ عبدالله بن محمد القاسمي، مدير الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة، وراشد أحمد بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري، ورؤساء الدوائر والمؤسسات المحلية.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس في قصر البديع العامر، معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وأعضاء المجلس الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بشهر رمضان المبارك.

وتبادل سموه مع رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، التهاني بالشهر الفضيل الذي يحتفي به العالم الإسلامي، مستشعرين عظم العبادات والأجور الكبيرة في شهر رمضان.

ودعا أعضاء المجلس الوطني الاتحادي المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة أعواماً مديدة وأزمنةً عديدة على صاحب السمو حاكم الشارقة وهو بموفور الصحة والعافية والبركة في العمر والعمل، وعلى دولة الإمارات، قيادةً وشعباً، بالمزيد من الرخاء والتقدم والتطور في المجالات كافة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما تناول اللقاء الحديث حول العديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بشؤون الوطن والمواطنين، وتدعم تطور وتقدم الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، في قصر الزاهر، جموع المهنئين بمناسبة شهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموّهما التهاني بهذه المناسبة الإسلامية المباركة من معالي عبد الله بن طوق، وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالمنّان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين. كما تقبّل سموّهما التهاني من الشيخ ماجد بن حمد القاسمي، وأعيان ووجهاء القبائل، وعدد من المواطنين والمقيمين بالدولة، الذين أعربوا عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة المباركة، راجين المولى عز وجل أن يعيدها على سموّهما بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم والرقي، واليمن والبركات.

حضر الاستقبالات، الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ سلطان بن علي النعيمي، والشيخ محمد بن علي النعيمي، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، وعدد من الشيوخ، ورؤساء ومدراء الدوائر الحكومية، وكبار المسؤولين.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، مساء أمس، معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية.

وتقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، التهاني من معالي وزير الطاقة والبنية التحتية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وعلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وعلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وعلى إخوانهم أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.