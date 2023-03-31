مسؤولون: قرارات رئيس الدولة تعزز مسيرة «الخمسين» وترسخ مكانة الإمارات على مؤشرات التنمية

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

قال اللواء علي بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة: «إن قرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تعكس النظرة المستقبلية الواضحة لدولة الإمارات التي تتجه نحو رسم ملامحها لتعزيز التنافسية والريادة ومواصلة استدامة التطور والازدهار والتقدم».

وذكر أن هذا القرارات تؤسس لمرحلة ملهمة قادمة مبشرة بمزيد من النجاحات والتميز والإنجازات الاستثنائية التي تعوّد العالم على انتظارها من دولة المركز الأول، والتي كانت ولا تزال محط الأنظار بسواعد قيادتها الرشيدة ذات النظرة المستقبلية الثاقبة، قرارات تعلن نهضة جديدة في مكتسبات الدولة وتعزز مكانتها وترسخ ريادتها العالمية في كافة الأصعدة.

دفع مسيرة التقدم

من جهته، قال العميد عبدالله خميس الحديدي، نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة: «لا تزال دولة الإمارات تبهر العالم بمسيرة تطورها وبنائها ونظرتها الثاقبة نحو المستقبل الفريد والاستثنائي، وذلك منذ عهد الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتواصل صنع الإنجازات الكبرى ورسم خريطة الدولة نحو الازدهار والتطور المتميز».

ونوه بهذه القرارات التي ستدفع بمسيرة اتحاد دولة الإمارات بقوة نحو التقدم وتحقيق أهداف وطموحات الخمسين عاماً المقبلة، مسيرة العطاء المستمرة والمتواصلة في رفعة الدولة نحو المراكز المتقدمة في الصعد والمجالات كافة.

خطط الاستدامة

إلى ذلك، قال المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس محاكم رأس الخيمة: «إن قرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله،

تعكس تطلع القيادة السياسية للمكانة التي يجب أن تتبوأها دولة الإمارات في دوائر اتخاذ القرار في المحافل الدولية، وعلى الصعيد العالمي».

ولفت إلى دور سموهم في وضع خطط الاستدامة للمشاريع التنموية في الداخل، خاصة تلك المتعلقة بالموارد البشرية ومشاريع التوطين وتمكين الخبرات الوطنية من الإبداع والابتكار وتنمية الموارد المالية والاستعداد لعصر ما بعد النفط والارتقاء بمؤسسات التعليم ودعم جهود ومشاريع التنمية في البنية التحتية للمناطق كافة على أرض الدولة.

مدرسة «زايد»

قال د. سيف محمد الغيص، المدير العام لهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة: «نبارك لأنفسنا قرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتي تتوخى تطلعات القيادة وتصب في صالح الوطن المواطن».

وذكر أن سموهم ورثوا الحكمة والحنكة وحب الوطن من مدرسة زايد، ما سيدفع مسيرة دولة الإمارات نحو الرفعة والمساهمة في الارتقاء بكافة مجالاتها وتعزيز الإنجازات والسير بها إلى المراتب المتقدمة بفكر ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله،

متمنياً لسمو الشيوخ الدوام والتوفيق والنجاح لما فيه خدمة مصالح الوطن والمواطنين.

مرحلة استثنائية

قال منذر الزعابي، مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة: «قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائباً لصاحب السمو رئيس الدولة، قرار صادف أهله، حيث إن قرار صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، يعبر عن الرؤية السديدة لسموه، والتي هي محط فخر واعتزاز من شعب دولة الإمارات كافة». وذكر أن المرحلة القادمة التي تنتظر دولة الإمارات ستكون غير مسبوقة واستثنائية، حيث إن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، هو رجل مشهود له بالحكمة والعطاء وحب الوطن ويمتلك مسيرة عريقة في دعم دولة الإمارات ويمتلك الخبرة الواسعة والمتميزة في خدمة أبناء الدولة وله دور بارز على الأصعدة والميادين المحلية والعالمية.

وقال: «نحن واثقون من قرارات القيادة الرشيدة التي ستحقق الفارق الكبير في مستقبل دولة الإمارات، والتي تعد ترجمة دقيقة لفكر وتوجهات صاحب السمو رئيس الدولة».