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عيسى بن زايد: تجسيد الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة

عيسى بن زايد: تجسيد الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة
31 مارس 2023 04:06

أبوظبي (وام)

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 أكد سمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان أن قرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتعيين كل من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، نائباً لرئيس الدولة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائبين لحاكم أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، تجسد الرؤية الاستشرافية لسموه، وتعطي زخماً جديداً لمسيرة الخير والنماء التي تعيشها الإمارات تحت قيادته الرشيدة. 
وقدم سموه التهنئة إلى كل من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان. وأعرب عن خالص تبريكاته لسمو الشيوخ، داعياً الله تعالى أن يوفقهم ويسدد خطاهم في أداء مهامهم، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة وآمال شعبها.

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