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خالد بن زايد: مرحلة جديدة في تاريخ الوطن

خالد بن زايد: مرحلة جديدة في تاريخ الوطن
31 مارس 2023 04:06

أبوظبي (وام)

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 رفع سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة القرارات السامية والثقة الغالية التي منحها سموه إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وتعيينه نائباً لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، وتعيينهما نائبين لصاحب السمو حاكم إمارة أبوظبي، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان وتعيينه ولياً للعهد في إمارة أبوظبي. ودعا سموه المولى عز وجل في شهر رمضان الكريم أن يوفقهم جميعاً في أداء مهامهم، وتحقيق مصلحة الوطن، ومواصلة مسيرة العطاء والبناء والنماء لصالح بلادنا الإمارات العربية المتحدة. وهنأ سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، سمو الشيوخ بالثقة الغالية التي منحها لهم صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، والتكليف السامي، الذي يؤسس لمرحلة جديدة ومهمة في تاريخ وطننا الغالي، ويبشر بتحقيق المزيد من الإنجازات الكبرى التي تضيف لمكتسبات دولة الإمارات، وتعزز ريادتها عالمياً.

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