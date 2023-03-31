سعيد بن طحنون: توطيد أركان الاتحاد

العين (الاتحاد)

هنأ معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان‏، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بمناسبة تعيينه نائباً لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله. وأعرب معاليه عن خالص تهانيه إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مشيداً بجهوده الكبيرة في مسيرة دولة الإمارات والتي ساهم خلالها في تحقيق تطلعات القيادة لرفعة الوطن والازدهار في المسؤوليات كافة التي تولاها. وتمنى معاليه لسمو نائب رئيس الدولة التوفيق والسداد في تأدية مهامه ودعم جهود الاتحاد لتوطيد أركانه وتحقيق تطلعات قيادته وشعبه. كما هنأ معاليه، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان بمناسبة تعيينهما نائبين لصاحب السمو حاكم أبوظبي. وأعرب معاليه عن خالص تهانيه إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان بثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، متمنياً لهما التوفيق والسداد في دعم جهود صاحب السمو حاكم أبوظبي، والمساهمة في الارتقاء بها وتعزيز منجزاتها.

وهنأ معاليه، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة تعيينه ولياً للعهد في إمارة أبوظبي. وأعرب معاليه عن خالص تهانيه إلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، متمنياً لسموه التوفيق والسداد في ولاية العهد والسير بإمارة أبوظبي إلى مراتب متقدمة في المجالات كافة، وتحقيق المزيد من الازدهار لها.