عبدالملك بن كايد: درب الخير

رأس الخيمة (الاتحاد)

هنأ معالي الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بمناسبة تعيينه نائباً لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، بمناسبة تعيينهما نائبين لصاحب السمو حاكم أبوظبي.

كما هنأ معاليه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة تعيينه ولياً للعهد في إمارة أبوظبي. وقال: «إن مسيرة اتحاد الإمارات المظفرة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، سيستمر تميزها وستثمر الرؤى والأحلام والتي امتدت من فكر الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، نعاهد سموه على الولاء والإخلاص، داعين الله تعالى أن يسدد على درب الخير خطاه لتحقيق مزيد من النماء والتقدم والازدهار لشعب الإمارات».