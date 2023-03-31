سالم بن سلطان القاسمي: مسيرة مظفرة

رأس الخيمة (وام)

هنأ الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بمناسبة تعيينه نائباً لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله.

كما هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان بمناسبة تعيينهما نائبين لصاحب السمو حاكم أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة تعيينه ولياً للعهد في إمارة أبوظبي.

وقال الشيخ سالم بن سلطان القاسمي: «إن مسيرة اتحاد الإمارات المظفرة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، سيستمر تميزها وستثمر الرؤى والأحلام، والتي امتدت من فكر الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، نعاهد سموه علي الولاء والإخلاص، داعين الله تعالى أن يسدد على درب الخير خطاه لتحقيق مزيد من النماء والتقدم والازدهار لشعب الإمارات».