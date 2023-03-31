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عبدالله بن طوق: مستقبل مزدهر للإمارات

عبدالله بن طوق: مستقبل مزدهر للإمارات
31 مارس 2023 04:06

أبوظبي (وام)

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 هنأ معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، قيادة دولة الإمارات وشعبها بمناسبة قرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائباً لرئيس الدولة، إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائبين لصاحب السمو حاكم أبوظبي، وتعيين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، متمنياً لهم التوفيق والسداد والسير بدولة الإمارات إلى مراتب متقدمة وريادية، وتحقيق المزيد من الازدهار لها.
وأكد معاليه أن هذه القرارات تمثل محطة جديدة في رسم مستقبل مزدهر لدولة الإمارات في مختلف المجالات، بما فيها تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتوفير حياة كريمة للمجتمع وللأجيال القادمة.
وقال معاليه: «نفخر بقيادتنا الرشيدة ورؤيتها الاستشرافية التي تثبت لنا كل يوم مواصلة مسيرة التنمية والعطاء والريادة والتميز لدولة الإمارات، والتي تنعكس في ترسيخ مكانتها في المجالات كافة، إقليمياً وعالمياً».

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