سهيل المزروعي: مرحلة مستقبلية من التقدم

أبوظبي (وام)

تقدم معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، بأسمى التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، لصدور قرار تعيينه نائباً لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان لتعيينه نائباً لحاكم إمارة أبوظبي، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان لتعيينه نائباً لحاكم أبوظبي، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان لتعيينه ولياً للعهد في إمارة أبوظبي.

وأكد معاليه أن اختيار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لسموهم، يعكس رؤية سموه الاستشرافية والمستقبلية لما فيه مصلحة الوطن، معرباً معاليه عن تمنياته الخالصة بالتوفيق لسموهم لما فيه رفعة للمواطن، وتحقيق الرخاء والاستقرار والأمن والأمان لدولة الإمارات، مؤكداً أن قرارات صاحب السمو رئيس الدولة بالتعيينات الجديدة تؤسس لمرحلة مستقبلية من التقدم والتنمية والإنجازات الطموحة التي تقربنا أكثر من مستهدفات الخمسين عاماً القادمة، وترسيخ مكانة الدولة وتحقيق الريادة العالمية، وإعلاء شأن الوطن بحول مئوية الإمارات 2071. وأضاف معاليه: «بقيادة سموهم تواصل الإمارات مسيرة البناء والتطور نحو المجد والريادة، والمضي بثبات وقوة نحو رؤى جديدة تضع رفعة المواطن وأمنه وأمانه في مقدمة الأولويات الحكومية، وبهذه الرؤى ستكون الإمارات قادرة على استكمال دورها الرائد على المستويين الإقليمي والعالمي». ولفت معالي وزير الطاقة والبنية التحتية، إلى أن سموهم خير امتداد للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والراحل الكبير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، فهم خير خلف لخير سلف، داعياً الله عز وجل أن يوفق سموهم لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، وأن يسدد خطاهم ليقودوا الدولة لمزيد من النجاح والإنجازات والتقدم والازدهار، والحفاظ على المكتسبات التي حققتها الدولة خلال الخمسين عاماً الماضية من عمر الاتحاد، واستكمال مسيرة الآباء المؤسسين في خدمة أبناء الإمارات.