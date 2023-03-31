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نهيان بن مبارك: قرارات حكيمة

نهيان بن مبارك: قرارات حكيمة
31 مارس 2023 04:06

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن قرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائباً لرئيس الدولة، إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائبين لحاكم أبوظبي، وتعيين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولياً للعهد في إمارة أبوظبي هي قرارات حكيمة، تحمل رؤية ثاقبة، وتجسد حرص سموه، على مستقبل وسلامة هذا الوطن وكافة مواطنيه، مؤكداً معاليه أنها قرارات صادفت أهلها، وأنها تحمل كل الخير لشعب الإمارات العزيز، وأن دولتنا أثبتت خلال نصف قرن، أنها مكتملة السيادة والرؤية، بنيت بإرادة أبنائها، لتبقى شاهدة على واقع أضحت فيه بازغة الحضور، راسخة المكانة، رفيعة المقام.
وأضاف معالي الشيخ نهيان بن مبارك: «إن الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، هي بلا شك، محل فخرنا واعتزازنا، ونرحب بها، وكلنا ثقة في أنها ستكون انطلاقة جديدة، في طريق الإمارات إلى النهضة والتقدم، ودافعاً قوياً، في مسيرة البناء والازدهار لأبناء هذا الوطن»، مؤكداً أن القيادات كافة التي تم ذكرهم في هذه القرارات، تملك الكثير من الخبرات، والحكمة والإيمان بهذا الوطن، والولاء لقيادته الرشيدة.

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