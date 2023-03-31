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خولة السويدي: تعزيز ريادة الإمارات

خولة السويدي: تعزيز ريادة الإمارات
31 مارس 2023 04:06

أبوظبي (وام)

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 قالت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي حرم سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيّان رئيسة مؤسسة خولة للفن والثقافة: إن قرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بتعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس الدولة إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وتعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائبين لحاكم أبوظبي وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، تجسد الرؤية الاستشرافية لسموه والاهتمام البالغ في إعطاء الثقة الغالية لقياداتنا الوطنية القادرة على تحمل المسؤوليات الكبيرة بكل كفاءة واقتدار ومواصلة مسيرة التنمية المستدامة والتطوير والريادة العالمية لدولة الإمارات.
وهنأت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي أصحاب السمو والشيوخ وشعب دولة الإمارات بهذه المناسبة، متمنية لسمو الشيوخ مزيداً من النجاح والتوفيق في مسؤولياتهم الوطنية الجديدة، مؤكدة أن مدرسة صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» هي مدرسة نموذجية في العمل القيادي والتنموي أعدت قادة قادرين على مواصلة مسيرة العطاء وإطلاق المبادرات الخلاقة التي تعزز المكانة الرائدة لدولة الإمارات.

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