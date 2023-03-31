مسلم بن حم: طموحات بلا حدود

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الشيخ مسلم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري الوطني أن القرارات الوطنية والتعيينات القيادية الجديدة التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، هي امتداد لمسيرة مباركة بدأها المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأشار بن حم أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، تواصل مسيرتها إلى المستقبل برؤية واضحة وطموحات لا حدود لها، لمواصلة مسيرة التنمية والتطوير والريادة العالمية وصناعة المستقبل.

وقال بن حم إن قرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائباً لصاحب السمو رئيس الدولة، إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وتعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائبين لصاحب السمو حاكم أبوظبي وتعيين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، يؤكد الثقة الكبيرة التي يوليها لهم سموه، لدورهم في تحقيق الإنجازات وتعزيز ريادة الدولة في مختلف المجالات.

وهنأ بن حم، أصحاب السمو والشيوخ ومجتمع دولة الإمارات بهذه المناسبة، متمنياً لسمو الشيوخ التوفيق في ترجمة توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، وتحقيق رؤية الدولة وطموحاتها في صناعة مستقبل أفضل للمجتمع وللأجيال القادمة.