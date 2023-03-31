طارق لوتاه: استشراف للمستقبل

أبوظبي (الاتحاد)

قال طارق هلال لوتاه - وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي - إن دولة الإمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تسير بخطى واثقة وثابتة ورؤية واضحة لتحقيق رؤيتها وتعزيز مكانتها العالمية.

وأكد أن قرارات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بتعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس الدولة إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائبين لصاحب السمو حاكم أبوظبي، وتعيين سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، تنبثق عن رؤية سموه واستشرافه لمستقبل الإمارات، كما تعكس حرص سموه على استكمال مسيرة التنمية والتطور لصناعة المستقبل المشرق لوطننا الزاهر وشعبه والمقيمين على أرضه. مشيراً إلى أن الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة ستواصل مسيرة الإنجازات والنجاحات لتحقيق طموحاتها في الريادة والتميز عالمياً.

وبهذه المناسبة، تقدم طارق هلال لوتاه بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أصحاب السمو الشيوخ على الثقة الغالية التي أولاها إياهم صاحب السمو رئيس الدولة (حفظه الله).