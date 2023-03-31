السبت 1 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

طارق لوتاه: استشراف للمستقبل

طارق لوتاه: استشراف للمستقبل
31 مارس 2023 04:06

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الجودو» يختتم مشاركته في «أنطاليا جراند سلام»
محمد بن سلمان يهنئ هاتفياً القيادات الجديدة في الدولة

قال طارق هلال لوتاه - وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي - إن دولة الإمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تسير بخطى واثقة وثابتة ورؤية واضحة لتحقيق رؤيتها وتعزيز مكانتها العالمية.
وأكد أن قرارات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بتعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس الدولة إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائبين لصاحب السمو حاكم أبوظبي، وتعيين سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، تنبثق عن رؤية سموه واستشرافه لمستقبل الإمارات، كما تعكس حرص سموه على استكمال مسيرة التنمية والتطور لصناعة المستقبل المشرق لوطننا الزاهر وشعبه والمقيمين على أرضه. مشيراً إلى أن الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة ستواصل مسيرة الإنجازات والنجاحات لتحقيق طموحاتها في الريادة والتميز عالمياً.
وبهذه المناسبة، تقدم طارق هلال لوتاه بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أصحاب السمو الشيوخ على الثقة الغالية التي أولاها إياهم صاحب السمو رئيس الدولة (حفظه الله).

الإمارات
طارق لوتاه
محمد بن زايد
محمد بن راشد
هزاع بن زايد
طحنون بن محمد
خالد بن محمد بن زايد
منصور بن زايد
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
الهند تتوقع موجات من الطقس الحار في الصيف
عربي ودولي
الهند تتوقع موجات من الطقس الحار في الصيف
اليوم 14:16
«الجودو» يختتم مشاركته في «أنطاليا جراند سلام»
الرياضي
«الجودو» يختتم مشاركته في «أنطاليا جراند سلام»
اليوم 14:05
بالعربي يخسر الرهان مرتين في ضربات الجزاء
الرياضي
بالعربي يخسر الرهان مرتين في ضربات الجزاء
اليوم 13:53
وزير خارجية سوريا يصل إلى القاهرة
عربي ودولي
وزير خارجية سوريا يصل إلى القاهرة
اليوم 13:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©