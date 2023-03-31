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وكيل دائرة القضاء: صفحة مضيئة

وكيل دائرة القضاء: صفحة مضيئة
31 مارس 2023 04:06

أبوظبي (الاتحاد) 

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رفع المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بمناسبة تعيينه نائباً لرئيس الدولة، وإلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، لتعيينهما نائبين لحاكم إمارة أبوظبي، كما نتقدم بالتهنئة إلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة تعيينه ولياً للعهد في إمارة أبوظبي.
وقال: «وإذ نهنئ أنفسنا وشعب الإمارات بتلك التعيينات القيادية الجديدة وفق القرارات والمراسيم الصادرة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، نؤكد أنها امتداد لمسيرة النماء والازدهار والتنمية في ربوع الوطن، وتسطر صفحة جديدة مضيئة ومشرقة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة».

هزاع بن زايد
الإمارات
محمد بن زايد
محمد بن راشد
طحنون بن زايد
خالد بن محمد بن زايد
منصور بن زايد
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