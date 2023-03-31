سامي بن عدي: مواصلة التطور والازدهار

أبوظبي(الاتحاد)

أكد سامي محمد بن عدي- وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي- أن قرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان- رئيس الدولة «حفظه الله» قد جاءت استكمالاً لمسيرة التطور والازدهار التي تشهدها دولة الإمارات، والتي تستند إلى رؤى واستراتيجيات وطنية طموحة وغير مسبوقة للوصول بدولة الإمارات إلى المكانة العالمية التي تستحقها.

كما أوضح أن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد- رئيس الدولة «حفظه الله» بتعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس الدولة إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم- نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، وتعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائبين لصاحب السمو حاكم أبوظبي، وتعيين سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، تنطلق من الثقة الغالية لسموه ونظرته الثاقبة ورؤيته الاستشرافية لصناعة المستقبل المشرق لدولة الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة.