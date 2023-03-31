السبت 1 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

سامي بن عدي: مواصلة التطور والازدهار

سامي بن عدي: مواصلة التطور والازدهار
31 مارس 2023 04:06

أبوظبي(الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الجودو» يختتم مشاركته في «أنطاليا جراند سلام»
محمد بن سلمان يهنئ هاتفياً القيادات الجديدة في الدولة

أكد سامي محمد بن عدي- وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي- أن قرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان- رئيس الدولة «حفظه الله» قد جاءت استكمالاً لمسيرة التطور والازدهار التي تشهدها دولة الإمارات، والتي تستند إلى رؤى واستراتيجيات وطنية طموحة وغير مسبوقة للوصول بدولة الإمارات إلى المكانة العالمية التي تستحقها.
كما أوضح أن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد- رئيس الدولة «حفظه الله» بتعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس الدولة إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم- نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، وتعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائبين لصاحب السمو حاكم أبوظبي، وتعيين سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، تنطلق من الثقة الغالية لسموه ونظرته الثاقبة ورؤيته الاستشرافية لصناعة المستقبل المشرق لدولة الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة.

الإمارات
محمد بن زايد
محمد بن راشد
هزاع بن زايد
طحنون بن زايد
خالد بن محمد بن زايد
منصور بن زايد
سامي بن عدي
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
الهند تتوقع موجات من الطقس الحار في الصيف
عربي ودولي
الهند تتوقع موجات من الطقس الحار في الصيف
اليوم 14:16
«الجودو» يختتم مشاركته في «أنطاليا جراند سلام»
الرياضي
«الجودو» يختتم مشاركته في «أنطاليا جراند سلام»
اليوم 14:05
بالعربي يخسر الرهان مرتين في ضربات الجزاء
الرياضي
بالعربي يخسر الرهان مرتين في ضربات الجزاء
اليوم 13:53
وزير خارجية سوريا يصل إلى القاهرة
عربي ودولي
وزير خارجية سوريا يصل إلى القاهرة
اليوم 13:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©