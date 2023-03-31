سارة الأميري: رؤية استشرافية لمستقبل الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت معالي سارة الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل مسيرتها الريادية لتحقيق أهدافها التي تستشرف المستقبل، والتي جعلت دولة الإمارات في صدارة دول العالم، في ظل رؤية طموحة تركز على التقدم والتنمية والتطوير بشكل متواصل بما يحقق مستهدفات الخمسين عاماً القادمة، ويكرس مكانة الدولة وإنجازاتها، وكونها نموذجاً في المنطقة والعالم.

وتقدمت معاليها بأسمى التهاني والتبريكات، إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، لصدور قرار تعيينه نائباً لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان لتعيينه نائباً لحاكم إمارة أبوظبي، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان لتعيينه نائباً لحاكم أبوظبي، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان لتعيينه ولياً للعهد في إمارة أبوظبي.

وأكدت معاليها أن اختيار صاحب السمو رئيس الدولة، لسمو الشيوخ في هذه المواقع، يؤكد الرؤية الاستشرافية لقيادة الدولة لمستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يعنيه إرث الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي نراه في كل إنجازات الإمارات على المستوى المحلي والعالمي.