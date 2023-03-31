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مريم المهيري: تعزيز جهود رموز الوطن واستشراف المستقبل

مريم المهيري: تعزيز جهود رموز الوطن واستشراف المستقبل
31 مارس 2023 04:06

دبي (الاتحاد)

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أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن قرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس الدولة، إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائبين لحاكم أبوظبي، وتعيين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، هي قرارات تعكس رؤية سموه الحكيمة نحو تعزيز جهود رموز الوطن من أجل المضي قدماً في مسيرة دولة الإمارات المباركة لاستشراف المستقبل.
وقالت معاليها: «تمضي دولة الإمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نحو المزيد من التطور والازدهار. ستظل الإمارات تعمل من جيل إلى جيل نحو تحقيق الريادة في كل المجالات وخلق نموذج عالمي للتنمية، لتظل وطناً عالمياً يسعى من أجل خير البشرية جمعاء».
وتقدمت معالي مريم المهيري بالتهنئة لأصحاب السمو الشيوخ ومجتمع الإمارات بهذه المناسبة، وأعربت عن خالص تمنياتها لسمو الشيوخ بالتوفيق في مهمتهم الوطنية الجديدة لما فيه الخير لكل أبناء دولة الإمارات.

مريم المهيري
الإمارات
محمد بن زايد
محمد بن راشد
هزاع بن زايد
طحنون بن زايد
خالد بن محمد بن زايد
منصور بن زايد
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