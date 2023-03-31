السبت 1 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

ثاني الزيودي: تعزيز دور قياداتنا الوطنية الشابة

ثاني الزيودي: تعزيز دور قياداتنا الوطنية الشابة
31 مارس 2023 04:06

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
«الجودو» يختتم مشاركته في «أنطاليا جراند سلام»
محمد بن سلمان يهنئ هاتفياً القيادات الجديدة في الدولة

 أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن قرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، تعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في استدامة مسيرة التنمية والازدهار في الدولة وتعزيز دور قياداتنا الوطنية الشابة في صناعة مستقبل الإمارات.
وقال معاليه: «إن هذه القرارات تصب في صالح مسيرة العطاء والإنجازات التي تتطلع إليها الدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة، لتعزز من خلالها مكانتها بين الدول الأكثر تقدماً وازدهاراً بقيادة أبنائها الأوفياء».
وتوجه معاليه بالتهنئة لأصحاب السمو الشيوخ على الثقة الغالية التي أولاهم إياها صاحب السمو رئيس الدولة، متمنياً لهم التوفيق والسداد في ترسيخ ريادة الدولة في مختلف المجالات.

ثاني الزيودي
الإمارات
محمد بن زايد
محمد بن راشد
هزاع بن زايد
طحنون بن زايد
خالد بن محمد بن زايد
منصور بن زايد
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
الهند تتوقع موجات من الطقس الحار في الصيف
عربي ودولي
الهند تتوقع موجات من الطقس الحار في الصيف
اليوم 14:16
«الجودو» يختتم مشاركته في «أنطاليا جراند سلام»
الرياضي
«الجودو» يختتم مشاركته في «أنطاليا جراند سلام»
اليوم 14:05
بالعربي يخسر الرهان مرتين في ضربات الجزاء
الرياضي
بالعربي يخسر الرهان مرتين في ضربات الجزاء
اليوم 13:53
وزير خارجية سوريا يصل إلى القاهرة
عربي ودولي
وزير خارجية سوريا يصل إلى القاهرة
اليوم 13:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©