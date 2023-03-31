ثاني الزيودي: تعزيز دور قياداتنا الوطنية الشابة

أبوظبي (وام)

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن قرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، تعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في استدامة مسيرة التنمية والازدهار في الدولة وتعزيز دور قياداتنا الوطنية الشابة في صناعة مستقبل الإمارات.

وقال معاليه: «إن هذه القرارات تصب في صالح مسيرة العطاء والإنجازات التي تتطلع إليها الدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة، لتعزز من خلالها مكانتها بين الدول الأكثر تقدماً وازدهاراً بقيادة أبنائها الأوفياء».

وتوجه معاليه بالتهنئة لأصحاب السمو الشيوخ على الثقة الغالية التي أولاهم إياها صاحب السمو رئيس الدولة، متمنياً لهم التوفيق والسداد في ترسيخ ريادة الدولة في مختلف المجالات.