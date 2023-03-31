وزير العدل: ماضون نحو التنمية والازدهار المستدام

أبوظبي (وام)

هنأ معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل - رئيس مجلس القضاء الاتحادي قيادة وشعب دولة الامارات باسمه واسم أعضاء مجلس القضاء الاتحادي وكافة أعضاء السلطة القضائية ومنتسبي وزارة العدل بقرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وثقته الغالية بتعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس الدولة إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائبين لصاحب السمو حاكم أبوظبي وتعيين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي.

وقال وزير العدل: إن قرارات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، جاءت لتؤكد المضي قدماً في مسيرة الدولة نحو التنمية والتقدم والازدهار المستدام للمستقبل.