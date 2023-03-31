مدير عام «الهوية والجنسية»: عبور للمستقبل

جمعة النعيمي (أبوظبي)

ثمن اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، القرارات السامية والثقة الغالية التي منحها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وتعيينه نائباً لصاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، وإلى سموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان وتعيينهما نائبين لصاحب السمو حاكم إمارة أبوظبي، وإلى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان وتعيينه ولياً للعهد في إمارة أبوظبي. وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي، إن هذه القرارات صادفت أهلها وتعكس الثقة الغالية التي أولاها صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» لسموهم، كما أنها تؤسس لمرحلة جديدة من التلاحم والتكاتف والتعاون والعطاء في تاريخ دولة الإمارات، وتعد خطوة كبيرة للعبور إلى المستقبل بأمان واقتدار تحقيقاً لمبادئ وأهداف الخمسين ومئوية الإمارات 2071، مشيراً إلى أن القرارات تسهم في ضخ أفكار ورؤى ودماء جديدة في العمل الحكومي بشقيه الاتحادي والمحلي، بما يدعم تنافسية الدولة ويدفعها إلى تبوأ مواقع الصدارة في جميع القطاعات. وأوضح اللواء سهيل الخييلي، أن تعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائباً لصاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» يمثل مرحلة مهمة ونقلة نوعية في تاريخ العمل الحكومي الاتحادي بدولة الإمارات، وبهذه المناسبة، تقدم سعادته إلى صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» وسمو الشيوخ الكرام بخالص التهاني والتبريكات، داعياً المولى عز وجل أن يوفقهم جميعاً لما فيه صالح البلاد والعباد، وأن يديم عليهم الصحة والعافية، وأن يسدد خطاهم في خدمة الوطن وتحقيق الرفاهية والسعادة لأبنائه، ودعم الأمتين العربية والإسلامية.